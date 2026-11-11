El Desafío del Cacique: Lucas Masman se quedó con todo en Los Berros

El experimentado biker se adjudicó la General de la prueba que combinó trail y mountain bike en el Oeste sarmientino.

Paisajes. El Desafío del Cacique recorrió lo mejor del oeste de Sarmiento y Masman terminó siendo el mejor.

Un lugar ideal. Un escenario soñado para darle forma al Desafío del Cacique, una prueba que tuvo combinación entre MTB y Trail running, en el mágico paisaje del Oeste de Sarmiento. Lucas Masman terminó siendo el gran ganador del Desafío tras ganar en la categoría Cacique de Hierro, dejando en el segundo lugar a Nicolás Castro y a Williams Paez en la Elite.

El Desafío del Cacique recorrió Los Berros, Pedernal, Divisadero, Huanacache y por campo La Aguadita hacia Los Berros, donde se concretó la llegada al Club Defensores de Boca.

Con más de 20 categorías, repartidas entre el Cacique de Hierro (6K de Trail y 35K de MTB), más las 11 del Mountain Bike de 50K y las nueve divisiones de los 35K del mountain Promocional, todo el oeste sarmientino fue una fiesta del deporte.

LOS GANADORES MTB 50K Elite: Joel Lega.

Master A1: Jesús Ossan.