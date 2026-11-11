    • 11 de noviembre de 2026 - 19:41

    El Desafío del Cacique: Lucas Masman se quedó con todo en Los Berros

    El experimentado biker se adjudicó la General de la prueba que combinó trail y mountain bike en el Oeste sarmientino.

    Paisajes. El Desafío del Cacique recorrió lo mejor del oeste de Sarmiento y Masman terminó siendo el mejor.

    Paisajes. El Desafío del Cacique recorrió lo mejor del oeste de Sarmiento y Masman terminó siendo el mejor.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un lugar ideal. Un escenario soñado para darle forma al Desafío del Cacique, una prueba que tuvo combinación entre MTB y Trail running, en el mágico paisaje del Oeste de Sarmiento. Lucas Masman terminó siendo el gran ganador del Desafío tras ganar en la categoría Cacique de Hierro, dejando en el segundo lugar a Nicolás Castro y a Williams Paez en la Elite.

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    El Desafío del Cacique recorrió Los Berros, Pedernal, Divisadero, Huanacache y por campo La Aguadita hacia Los Berros, donde se concretó la llegada al Club Defensores de Boca.

    Con más de 20 categorías, repartidas entre el Cacique de Hierro (6K de Trail y 35K de MTB), más las 11 del Mountain Bike de 50K y las nueve divisiones de los 35K del mountain Promocional, todo el oeste sarmientino fue una fiesta del deporte.

    LOS GANADORES

    MTB 50K

    Elite: Joel Lega.

    Master A1: Jesús Ossan.

    Master A2: Mauricio Ossan.

    Master B1: José Peralta.

    Master B2: Katoco De la Rosa.

    Master C1: Eduardo Alvarez.

    Master C2: Pedro Aguero.

    Master D1: Herman Castillo.

    Master E: Martín Ferreyra.

    Damas A: Caterina Molina.

    Damas B: María Muñoz.

    MTB 35k

    Promo Varones A: Gonzalo Molini.

    Promo Varones B: Eduardo Marti.

    Promo Varones C: Pedro Echeverría.

    Cadetes: Matías Maldonado.

    Debutantes: Alexander Díaz.

    Damas Elite: Sathia Kuyuk.

    Damas C: Teresa Gómez.

    Promo Damas B: Erica Aballay.

    Promo Damas C: Norma Lara.

    Cacique de Hierro

    Elite: Lucas Masman.

    Varones Master: Pedro Atencio.

    Damas: Paola Menéndez.

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