Desde 9 de Julio, el primer palancazo para la Temporada de Ruta 2026-27 de San Juan

Se terminó la espera. Se acabaron las polémicas. Es hora de la Ruta en el ciclismo de San Juan y este martes, en la sede la Municipalidad de 9 de Julio se concretó la presentación formal del Circuito Apertura que con 120K abrirá oficialmente el calendario para el pelotón principal.

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Encabezado por el intendente Eduardo Banega, junto a la presidente de la FCS, Alejandra Perona y el titular del D-3 de la Policía de San Juan, comisario Avila, además de la presencia de presidentes de varios clubes afiliados a la Federación, se concretó la presentación de la Apertura de la temporada.

La prueba, que tendrá epicentro en 9 de Julio, tendrá una extensión de 120 kilómetros y tendrá como organizador a la Vecinal Manuel Belgrano, de Albardón. Las inscrpciones para esta primera carrera serán el próximo jueves, de 18 a 21, en la sede de la Federación, anticipandose a la modalidad anterior que era los días sábado, a fin de permitirle que aquellos ciclistas libres que quieran ser parte, puedan hacer su 'Licencia por un Día' avalado por FACPYR, para poder correr reglamentariamente.

El calendario de la temporada comenzará este sábado 14 con el Ciclismo Inclusivo, siempre en 9 de Julio, luego arrancará el Apertura para los Elite, mientras que el cierre del calendario está programado para el 14 de marzo de 2027 con el Circuito Carlos Escudero, en Rivadavia, organizado por el Club Sol Naciente, de la Villa Flora.

Pero hay puntos salientes en la programación del verano ciclista en San Juan. La primera carrera de etapas será la 54º edición de la Doble Chepes, que irá desde el 27 al 29 de noviembre con la organización del Caucete Pedal Club.

En diciembre, sin descanso con La Doble Cerrillo, luego la clásica Doble Media Agua y la aparición el día 20 del Desafío al Alto del Colorado, con todo lo que esa carrera implica.

Enero es el mes top. Arrancará tempranito con la 70º edición de la Clásica Doble Difunta Correa, luego la Mendoza-San Juan, más tarde la segunda Vuelta Glorias del Ciclismo en Chimbas y desde el 24 de enero al 31, la Vuelta a San Juan.

Febrero abrirá fuerte con el Giro del Sol y más tarde tendrá la Vuelta Juvenil a San Juan y posteriormente, la Vuelta Femenina.

Un calendario para todos los gustos, con la confirmación de los principales equipos de la provincia que están terminando de armarse: Chimbas Te Quiero, Municipalidad de Pocito, Fuerza Activa, Gremios por el Deporte, Sindicato Empleados Públicos, Juventud de Chimbas, Fundación Diberbol y varios más.

Serán más de 5.000 kilómetros por pedalear, con toda la pasión que el ciclismo despierta en San Juan. Una temporada que apunta a darle continuidad cada semana y que podría llegar a sumar alguna prueba más ya que desde varios clubes anticiparon su intención de tener competencia dentro del calendario.