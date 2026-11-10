San Juan conquistó 34 medallas en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026

La delegación provincial cerró su participación en Mar del Plata con seis preseas de oro, 18 de plata y 10 de bronce. Lourdes Godoy fue la sanjuanina más destacada, con cuatro podios en natación adaptada.

Cierre. En Mar del Plata se terminó una nueva edición de los Juegos Evita y San Juan fue gran protagoinista.

San Juan finalizó su participación en los con uJuegos Nacionales Juveniles Evita 2026 n total de 34 medallas, disputados en Mar del Plata desde el lunes 02 al sábado 07 de noviembre. La delegación provincial consiguió seis preseas doradas, 18 plateadas y 10 de bronce, como resultado del desempeño de sus jóvenes representantes en 40 distintas disciplinas deportivas.

El medallero reflejó el aporte de las dos modalidades: el deporte convencional obtuvo 20 medallas, distribuidas en cuatro de oro, 10 de plata y seis de bronce; mientras que el deporte adaptado alcanzó 14 preseas, con dos de oro, ocho de plata y cuatro de bronce. Una participación que puso en valor el talento, el esfuerzo y las oportunidades de desarrollo deportivo para jóvenes de toda la provincia.

Entre los resultados más destacados, Tomás Saavedra consiguió dos medallas de oro en ciclismo, en las pruebas de 500 metros y vuelta a los puntos. También alcanzaron el primer puesto Leila Ramos, en los 100 metros de deporte adaptado; Lourdes Godoy, en natación adaptada, estilo mariposa; Kiara Ozan, en lucha; y Lionel González, en karate kumite, categoría hasta 63 kilos.

La deportista sanjuanina más premiada fue Lourdes Godoy, quien reunió cuatro medallas en natación adaptada: una de oro y tres de bronce. También sobresalió Matías Carbajal, con tres medallas de plata en atletismo adaptado, y Nerea Sagua, quien obtuvo dos preseas plateadas en natación adaptada. En ciclismo, el equipo mixto de ómnium y el conjunto femenino de atletismo en la posta 5 x 80 metros también alcanzaron el segundo escalón del podio.

Las medallas de plata y bronce llegaron, además, a través de disciplinas como atletismo, atletismo adaptado, taekwondo, skate, lucha, ciclismo, natación, tenis de mesa adaptado, boxeo y karate. Cada resultado representó el esfuerzo de deportistas que encontraron en esta competencia nacional una oportunidad para medirse, aprender y seguir creciendo.