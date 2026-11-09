Estudiantes de la UCCuyo hicieron un programa de streaming para promocionar el turismo local

El objetivo de la iniciativa de los alumnos de la UCCuyo fue modernizar la imagen turística de San Juan.

Estudiantes de 4° año de la Licenciatura en Turismo y Hotelería, carrera que dicta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) desarrollaron “Esto es San Juan”, programa de streaming que promociona los atractivos turísticos, culturales y deportivos de la provincia.

Esta iniciativa tuvo el apoyo de la Dirección de Promoción Científica, bajo el programa “Impulsa Ciencia”, perteneciente a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción. El proyecto se emitió por el canal “TomaTeVe”, con 4 encuentros durante septiembre y octubre del 2026 y el último programa tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

En vivo, con videos cortos y narrativas digitales La propuesta nació de una necesidad concreta: pese a su riqueza patrimonial, con lugares como Ischigualasto y la Ruta del Vino, San Juan comunica su oferta turística con formatos tradicionales que no logran captar el interés de la Generación Z y los Millennials. El programa apuestó por el streaming en vivo, los videos cortos y las narrativas digitales para contar la identidad de la provincia de una manera más dinámica y cercana, siempre con foco en el turismo responsable.

El proyecto lo realizaron dentro de la cátedra Planificación Turística y Sustentable dirigido por la Érica Navarro, docente titular de la carrera y codirigido por Marianela Zeballos, docente adjunta; más la participación en la coordinación general de la directora de la carrera Doris Pérez.

Alumnos de UCCuyo creadores de la propuesta Los estudiantes que participaron son Mía Morena Sánchez Ventimiglia, María Victoria Cavalier Arredondo, María Milagros Suárez Roldán, Ana Victoria Antequeda Laria, Federica Morales, Valentina Pereira, Ariana Cuneo, Paz Coria, Tadeo Raimondi, Valentín Tejeda, Franco Castilla y Gabriel Lucero. Trabajaron en equipos de diseño metodológico, recolección de datos, gestión del proyecto y guión, narrativa y marketing digital.