En la UCCuyo crean un dispositivo universitario para promover la salud mental en los estudiantes

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) puso en marcha el Dispositivo Universitario para la Promoción de la Salud Mental para Estudiantes “Habitá UCCuyo” ; proyecto que fue aprobado en Consejo Superior por Resolución N°403-CS-2024. Se trata de un compromiso institucional en lo académico y en el cuidado y desarrollo de la persona.

Como dispositivo perteneciente a una institución educativa, no pretende llevar a cabo tareas asistenciales de salud mental, sino más bien desarrollar tres líneas prioritarias de acción dentro del contexto universitario:

Habitá UCCuyo se creó para trabajar de manera articulada con otros recursos y dispositivos ya existentes, tales como Orientación Universitaria, Bienestar Estudiantil, Pastoral Universitaria, entre otros, que velan por el bienestar, el desarrollo espiritual y el acompañamiento de las trayectorias académicas de los estudiantes.

En el transcurso del presente ciclo lectivo, el dispositivo Habitá UCCuyo realizó intervenciones grupales e individuales por demanda espontánea de los alumnos y de las diferentes unidades académicas. Con una muestra de 485 encuestas anónimas , se llevó a cabo un relevamiento de necesidades prioritarias auto-reportadas por los estudiantes, vinculadas con su bienestar emocional entre las que destacaron: la necesidad de recursos para gestión del estrés y la ansiedad; estrategias para la organización del tiempo; y recursos para equilibrar la vida académica con la vida personal.

Asimismo, se dio inicio a las actividades psico-educativas en articulación con la Cruz Roja Argentina filial San Juan cuyo presidente disertó sobre Primeros Auxilios Psicosociales en un encuentro destinado a estudiantes y personal de la universidad.

Desarrollar un espacio de pertenencia

Habitá UCCuyo nace como una invitación a los estudiantes a apropiarse de la Universidad y desarrollar un espacio de pertenencia, cuidado mutuo y crecimiento personal. Se busca que los alumnos incorporen recursos personales de autocuidado y puedan, a su vez, ser agentes multiplicadores de promoción del bienestar emocional entre sus pares, construyendo una comunidad universitaria bajo la cultura del cuidado, el acompañamiento y la escucha.

El Dispositivo Universitario para la Promoción de la Salud Mental es un recurso con dependencia de la Facultad de Filosofía y Humanidades cuyas actividades están destinadas a estudiantes de carreras presenciales y a distancia de las distintas facultades de la Sede San Juan, San Luis y Rodeo del Medio.

Adhiriendo a la propuesta del Papa León XIV sobre la Pastoral de la Salud Mental, Habitá UCCuyo es un proyecto que plasma el compromiso institucional, no sólo en lo que atañe a la formación académica del alumnado, sino también al cuidado y desarrollo de cada persona a quien “Dios llama por su nombre con ternura para encontrar en Él dignidad y esperanza”, evitando el estigma y la discriminación de quien padece dificultades mentales y siendo comunidad que acompaña y no descarta.

Quienes conforman Habitá UCCuyo

El dispositivo está integrado por psicólogos, docentes de la Licenciatura en Psicología y su implementación cuenta con el apoyo de las máximas autoridades de esta Universidad, la rectora y vicerrectora académica; del presidente y vicepresidente del Directorio y del decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

En función de la información recabada sobre necesidades prioritarias de los estudiantes, se está diseñando un calendario de actividades programadas para 2027, al tiempo que continúa activo el mail de [email protected] para solicitud de consultas individuales y/grupales.