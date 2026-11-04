Aromas que cuentan historias: de empezar con unas pocas velas para probar a enseñar el arte de crear fragancias

Lo que comenzó como una búsqueda personal para salir adelante terminó convirtiéndose en un mundo de aromas, luces y objetos pensados para darle calidez a los espacios. Así nació Las Volonté, el emprendimiento de Julieta Dassoy , quien encontró en la elaboración artesanal de velas una pasión que fue creciendo hasta sumar difusores, perfumes y una propuesta de talleres para quienes quieren aprender a crear sus propios aromas.

La historia comenzó unos meses antes de la pandemia, cuando Julieta atravesaba una etapa personal complicada y buscaba una actividad que le permitiera salir adelante. Con pocos materiales y prácticamente sin conocimientos sobre el oficio, decidió probar con la fabricación de velas. "Empecé despacito, con poquito y con lo que tenía. Cuando vi que se vendía de a poco y que empezaba a crecer, pagué un curso y ahí supe hacer velas de verdad" , contó en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El crecimiento llegó en un momento particular. Entre la pandemia y la etapa posterior, el interés por los productos aromáticos y decorativos aumentó y la producción comenzó a multiplicarse. Lo que al principio ocupaba un pequeño espacio terminó copando la mesa de su casa.

El nombre de la marca también tiene una historia familiar. Volonté es el apellido materno de Julieta y, en sus comienzos, la propuesta era un proyecto compartido con su mamá y su tía, quienes se dedican al rubro de la decoración. Con el tiempo, cada una tomó su propio camino comercial, aunque el nombre quedó en manos de Julieta.

A medida que fue creciendo, Las Volonté amplió su catálogo. A las velas se sumaron perfuminas, difusores, perfumes, body splash, perlas aromáticas y aromatizantes para autos.

La idea de Julieta es que cada producto cumpla una doble función, es decir, aportar una fragancia agradable y convertirse en un elemento decorativo. Por eso, presta especial atención a la presentación, los envases y los detalles visuales. "Me gusta que se vea como algo decorativo, que no sea solamente aromático, sino que también aporte calidez a un rincón de tu casa, a un lugar donde estés tranquila y puedas disfrutar de los aromas y de la luz de la vela", explicó.

Otro de los aspectos que busca diferenciar es la elección de las fragancias. En lugar de limitarse a los aromas tradicionales, se inclina por opciones que remiten a perfumes y que permiten ofrecer experiencias diferentes a quienes se acercan a sus productos.

Una marca que giró por distintos sitios hasta llegar a San Juan

La historia de Las Volonté también está marcada por los cambios de provincia. Julieta nació en Capital Federal, se crio en el Gran Buenos Aires y se mudó a Tandil cuando tenía 16 años. Más adelante, vivió en Jujuy y, hace aproximadamente cuatro años, llegó a San Juan.

Los traslados están relacionados con el trabajo de su esposo, una situación que le impide establecerse de manera permanente en un local comercial. Por eso, cada mudanza implica volver a construir su clientela, generar nuevos vínculos y dar a conocer sus productos. "Siempre me mantengo, siempre empiezo de nuevo. Llegué a San Juan hace más o menos cuatro años y empecé de nuevo", relató.

En la provincia encontró una buena recepción y también una comunidad de feriantes con la que comparte encuentros y experiencias. Destacó especialmente el acompañamiento de otros productores locales y la posibilidad de generar amistades a través de esos espacios. "La gente de San Juan es bellísima, siempre me trató superbien. Siempre le gustó lo que hago y, por ese lado, si me preguntás, no me quiero ir", expresó.

De fabricar velas a enseñar el oficio en San Juan

Con varios años de experiencia en la elaboración de productos aromáticos, Julieta decidió dar un paso más: compartir sus conocimientos. Al instalarse en San Juan, consideró que era el momento de comenzar a dictar talleres presenciales y transmitir las técnicas que había aprendido y perfeccionado.

Actualmente, ofrece capacitaciones de velas en dos niveles. El primero está orientado a la elaboración de velas en envases, mientras que el segundo aborda las velas de molde. También dicta talleres de productos aromáticos, en los que enseña a preparar perfuminas, difusores, perfumes, body splash, perlas aromáticas y difusores para autos.

La propuesta está abierta a distintos públicos y no tiene como único objetivo formar a quienes buscan una salida comercial. Según explicó, muchas personas se acercan para aprender a fabricar productos para sus propias casas o preparar regalos y souvenirs para celebraciones. "Sirve no solamente para formar un emprendimiento, porque también enseño sobre eso, sino que además es para tu casa o para regalar. Hay muchísimas personas que van a los talleres para hacer souvenirs", comentó.

De esta manera, Las Volonté encontró otra forma de crecer: además de ofrecer productos terminados, genera espacios para que otras personas puedan aprender el oficio y desarrollar sus propias creaciones.

Dónde encontrar Las Volonté, el emprendimiento de Julieta Dassoy

Quienes quieran conocer los productos de Julieta Dassoy pueden encontrarla habitualmente los domingos en la feria de la Estación San Martín, de 17 a 21 horas. También recibe consultas y pedidos a través de Instagram, en la cuenta @lasvolonte.

Entre velas, fragancias y talleres, Julieta continúa apostando a una marca que se adapta a cada nuevo destino, pero conserva una misma esencia: crear productos que combinen aromas, decoración y momentos para disfrutar.