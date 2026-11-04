Alerta en San Juan: ANMAT detectó insumos médicos irregulares y los prohibió en todo el país

La ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos tipos de insumos médicos luego de detectar graves irregularidades durante una inspección realizada en San Juan . Entre los hallazgos aparecieron un lote vencido, envases alterados y etiquetas que fueron identificadas como falsificadas.

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La decisión fue formalizada mediante la Disposición 7133/2026 y alcanza, por un lado, al sistema de aspiración cerrado endotraqueal para adultos rotulado como “VITAL-CATH closed suction System” , referencia 62140M y lote 20120101, cuando en su bolsa interna aparezca una etiqueta con la inscripción “KIMS - EO” sin datos del importador ni número de registro sanitario.

También quedaron alcanzados los productos identificados mediante rótulos como “DIMEX indumentaria descartable, camisolin único uso, 1 pack por 10 unidades” , lote 0109POL16 y registro PM 2289-3. La prohibición se aplica específicamente a los productos con esas identificaciones y no a la totalidad de los artículos de las marcas involucradas.

La investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por personal de control de mercado de ANMAT en la sede de INSUMED SAN JUAN SRL , ubicada en la provincia. Allí fueron encontradas 15 unidades del sistema de aspiración endotraqueal, además de planchas con etiquetas destinadas a camisolines descartables.

Una de las unidades del sistema fue retirada como muestra para su análisis y las restantes quedaron inhibidas de uso y comercialización. En paralelo, los inspectores tomaron muestras de las etiquetas encontradas y solicitaron documentación respaldatoria vinculada con la adquisición de esos productos.

Un lote vencido y un envase que había sido modificado

Durante las verificaciones posteriores, la empresa DCD PRODUCTS S.R.L., titular e importadora del sistema VITAL-CATH, informó que el lote investigado había sido efectivamente distribuido en el país, pero su fecha de vigencia había terminado el 31 de diciembre de 2023.

La firma también señaló que el envase externo observado durante la inspección no correspondía al utilizado originalmente y que se había incorporado una etiqueta adicional sobre la información de vencimiento. A partir de esas diferencias, la unidad examinada fue considerada ilegítima y adulterada.

Detectaron etiquetas falsificadas para camisolines

La situación de los camisolines también presentó inconsistencias. CINMOR S.R.L., empresa titular del registro PM 2289-3 que aparecía en los rótulos, determinó que las etiquetas analizadas eran falsificadas y aclaró que ese número de registro corresponde en realidad a barbijos y no a camisolines.

Además, se encontraron diferencias en el tamaño de las etiquetas, la tipografía, el domicilio impreso y la forma de presentación respecto de los productos originales. La disposición señala que durante la investigación no se localizaron camisolines con esos rótulos colocados, aunque no se descartó que puedan existir unidades en circulación.

Por qué ANMAT decidió prohibirlos

El organismo sostuvo que, al tratarse de productos cuya legitimidad, almacenamiento, funcionalidad y seguridad no pueden garantizarse, existe un potencial riesgo para la salud de los pacientes. Por ese motivo, ordenó impedir su utilización, venta y distribución en todo el territorio nacional.

La disposición también dio intervención al área de Asuntos Judiciales para que evalúe la presentación de una denuncia penal y estableció que la autoridad sanitaria local sea informada sobre las medidas adoptadas.