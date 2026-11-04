El Rotary Club San Juan entregará el Premio SATO 2026 a "Mucho más que Autismo" este viernes

El acto será el viernes 6 de noviembre, a las 9, en el Centro Ambiental Anchipurac. La distinción reconoce la labor social del emprendimiento que dirige Alejandrina Belot.

El Rotary Club San Juan Capital entregará el Premio SATO 2026 al emprendimiento social Mucho más que Autismo, dirigido por Alejandrina Belot. El acto se realizará este viernes 6 de noviembre, a las 9:00, en el Centro Ambiental Anchipurac, en la provincia de San Juan.

Las siglas SATO significan “Servicio a través de la Ocupación”. Se trata de una de las distinciones más significativas otorgadas por Rotary International para honrar a instituciones y personas cuya labor cotidiana demuestra que servir a la comunidad es una ocupación vital para el desarrollo humano. En esta edición, el galardón reconoce el trabajo de Belot por democratizar el acceso a la salud biológica, la educación y la convivencia.

Un proyecto nacido de una vivencia familiar. Mucho más que Autismo surgió de la experiencia familiar de su fundadora y hoy articula programas como Cadena de Favores, Sé mi amigx y Mansa Banda. Su objetivo es garantizar que niños y jóvenes con desafíos en el desarrollo ejerzan plenamente sus derechos a la salud, la recreación y el trabajo autónomo. Según se informó, el proyecto impulsa la investigación biológica y el acompañamiento comunitario, y su labor impacta en la calidad de vida de más de un centenar de familias sanjuaninas.

Qué es Mucho más que Autismo. Es un emprendimiento social sanjuanino dedicado a democratizar el acceso a la información sobre abordajes biológicos y terapéuticos de los desafíos en el desarrollo. Su propósito central es promover diagnósticos certeros y a tiempo y ofrecer herramientas de capacitación, habilidades sociales e inclusión laboral, para que las personas neurodivergentes alcancen una vida adulta independiente y digna.