    • 4 de noviembre de 2026 - 10:22

    El Rotary Club San Juan entregará el Premio SATO 2026 a "Mucho más que Autismo" este viernes

    El acto será el viernes 6 de noviembre, a las 9, en el Centro Ambiental Anchipurac. La distinción reconoce la labor social del emprendimiento que dirige Alejandrina Belot.

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    El Rotary Club San Juan Capital entregará el Premio SATO 2026 al emprendimiento social Mucho más que Autismo, dirigido por Alejandrina Belot. El acto se realizará este viernes 6 de noviembre, a las 9:00, en el Centro Ambiental Anchipurac, en la provincia de San Juan.

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    Las siglas SATO significan “Servicio a través de la Ocupación”. Se trata de una de las distinciones más significativas otorgadas por Rotary International para honrar a instituciones y personas cuya labor cotidiana demuestra que servir a la comunidad es una ocupación vital para el desarrollo humano. En esta edición, el galardón reconoce el trabajo de Belot por democratizar el acceso a la salud biológica, la educación y la convivencia.

    Un proyecto nacido de una vivencia familiar. Mucho más que Autismo surgió de la experiencia familiar de su fundadora y hoy articula programas como Cadena de Favores, Sé mi amigx y Mansa Banda. Su objetivo es garantizar que niños y jóvenes con desafíos en el desarrollo ejerzan plenamente sus derechos a la salud, la recreación y el trabajo autónomo. Según se informó, el proyecto impulsa la investigación biológica y el acompañamiento comunitario, y su labor impacta en la calidad de vida de más de un centenar de familias sanjuaninas.

    Qué es Mucho más que Autismo. Es un emprendimiento social sanjuanino dedicado a democratizar el acceso a la información sobre abordajes biológicos y terapéuticos de los desafíos en el desarrollo. Su propósito central es promover diagnósticos certeros y a tiempo y ofrecer herramientas de capacitación, habilidades sociales e inclusión laboral, para que las personas neurodivergentes alcancen una vida adulta independiente y digna.

    Desde la organización destacaron el valor del reconocimiento: “Este reconocimiento del Rotary Club visibiliza una labor construida junto a las familias, profesionales y voluntarixs; nos impulsa a seguir abriendo caminos hacia una sociedad donde la convivencia en equidad sea una realidad accesible para todos”.

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