Chimbas se prepara ante El Niño: mapa de riesgos, obras preventivas y un plan integral frente a emergencias

Frente a la amenaza de eventos meteorológicos adversos asociados a El Niño , el municipio de Chimbas puso en marcha un ambicioso y riguroso plan de contingencia territorial que va desde la elaboración de un mapa de riesgos hasta la concreción de obras preventivas.

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Bajo la instrucción directa de la intendenta Daniela Rodríguez, el municipio activó un esquema de trabajo multidisciplinario que combina el relevamiento técnico de sectores críticos, el refuerzo de la infraestructura urbana de drenaje, la asistencia social focalizada y la articulación sanitaria, posicionando a la comuna en la primera línea de respuesta ante eventuales temporales o crecidas.

La estrategia preventiva tuvo su punto de partida en el mes de agosto y se consolidó institucionalmente el pasado 6 de septiembre con la constitución formal del Comité Municipal de Defensa Civil . Este organismo, conformado por funcionarios del gabinete, secretarios y coordinadores de las distintas áreas municipales, inició de inmediato la redacción del primer Plan de Emergencia Municipal, enmarcado estrictamente en las legislaciones vigentes sobre Protección Civil y gestión integral del riesgo.

El pilar estructural de la planificación municipal fue la confección de un exhaustivo mapa de reconocimiento de riesgos . Este diagnóstico territorial permitió geolocalizar con precisión las zonas históricamente vulnerables a anegamientos, aquellas viviendas con déficit constructivo, las poblaciones asentadas en las proximidades del río San Juan y los puntos críticos donde el sistema de drenaje urbano presenta restricciones para la evacuación del agua.

Con esta matriz de prioridades en mano, la Secretaría de Servicios desplegó un operativo de gran escala en diversos cuadrantes del departamento. Utilizando maquinaria pesada, vehículos de gran porte y personal municipal, las tareas se concentran en la profundización, desobstrucción y recuperación integral de canales, acequias y cunetas. Asimismo, se llevan a cabo trabajos de liberación en las estructuras de puentes y el reacondicionamiento general de desagües clave para garantizar el rápido escurrimiento de la escorrentía superficial frente a lluvias torrenciales.

Asistencia social, salud y cobertura habitacional

La preparación ante el impacto de El Niño aborda también la dimensión social y sanitaria del territorio. El área de Desarrollo Social intensificó los censos en terreno para identificar de manera anticipada a las familias en situación de mayor fragilidad. En sintonía con estas acciones, el municipio sostiene la ejecución del programa Techos Seguros, un esquema de intervención comunitaria que trabaja mano a mano con las familias para reforzar la impermeabilización y la resistencia estructural de las cubiertas domiciliarias antes de la llegada de las precipitaciones.

En el ámbito sanitario, las autoridades locales mantuvieron encuentros estratégicos con representantes del Ministerio de Salud. Durante estas mesas de trabajo se compartió la cartografía de vulnerabilidad del departamento, se auditó el estado operativo de los centros de salud locales y se evaluaron instalaciones comunitarias aptas para ser reacondicionadas de forma inmediata como centros de evacuación y contención primaria en caso de contingencias mayores.

Coordinación provincial y concientización comunitaria

A pesar del acelerado ritmo de trabajo propio, el Comité Municipal de Defensa Civil permanece a la espera de definiciones operativas e información técnica requerida formalmente a organismos provinciales. Entre los datos solicitados figuran las proyecciones sobre la capacidad hidráulica del río San Juan, los escenarios hipotéticos de crecida, los protocolos oficiales de alerta temprana y la concreción de una visita técnica de inspección por parte de las autoridades provinciales de emergencia, gestión tramitada oportunamente por la intendenta Rodríguez.

A la par de la respuesta operativa e institucional, la comuna impulsa campañas de sensibilización dirigidas a los vecinos. Estas acciones buscan promover la mantención limpia de los frentes domiciliarios, evitar la acumulación de residuos en la vía pública que puedan obstruir los conductos de agua y difundir pautas de autocuidado familiar durante el periodo estival. Con estos ejes articulados, Chimbas busca consolidar un modelo de gestión del riesgo proactivo, garantizando previsibilidad, presencia estatal y protección efectiva para la comunidad.