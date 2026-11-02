Detienen en Chimbas a un hombre con pedido de captura tras una fuga en auto por barrio Cipolletti

Un conductor de 34 años intentó escapar de un control policial, fue interceptado a pocos metros y agredió a los efectivos. Al consultar el sistema, se confirmó que tenía una orden de captura vigente por robo agravado y violación de domicilio.

Un hombre de 34 años, identificado como González, fue detenido en Chimbas luego de protagonizar una fuga en auto por el barrio Cipolletti. Tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 25 de Mayo y Cipolletti. Personal del Comando Radioeléctrico Norte observó un Volkswagen Bora gris oscuro que realizaba maniobras peligrosas. Cuando los efectivos le dieron la voz de alto, con balizas y sirenas, el conductor aceleró y escapó por calle Cipolletti hacia el norte y luego hacia el oeste, por el lateral del barrio La Amistad.

La persecución duró poco: el vehículo fue interceptado a los pocos metros. El conductor bajó ofuscado, golpeó con puños y patadas a los efectivos y los insultó, por lo que fue reducido con el uso de la fuerza necesaria.