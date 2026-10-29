Chimbas suma tecnología LED: la Municipalidad completó el recambio del alumbrado público en el barrio 7 de Septiembre

La Municipalidad de Chimbas dio un nuevo paso en el esquema de reconversión de su infraestructura urbana tras finalizar los trabajos de recambio e instalación del alumbrado público en el barrio 7 de Septiembre. La intervención contempló la colocación de 63 luminarias de tecnología LED de 100 watts de potencia, cobertura que abarca las arterias del trazado barrial con el objetivo de elevar los estándares de visibilidad y transitabilidad para las familias de la zona.

El anuncio formal y la puesta en común del alcance de las tareas se concretaron durante un encuentro de trabajo encabezado por la intendenta Daniela Rodríguez junto a vecinos del sector. En la reunión, articulada como un espacio de recepción de inquietudes y demandas operativas, la jefa comunal remarcó la premisa de mantener una agenda territorial orientada a la resolución gradual de necesidades prioritarias.

"Cada encuentro con los vecinos nos permite conocer de primera mano sus necesidades y establecer prioridades. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también tenemos claro que nuestra responsabilidad es tomar decisiones y dar respuestas concretas. Los compromisos que asumimos tienen que reflejarse en hechos, porque esa es la forma de construir confianza con nuestra gente", sostuvo la intedenta chimbera durante el intercambio con la comunidad.

La migración hacia tecnología de emisión lumínica mediante diodos (LED) responde a un plan integral que el municipio ejecuta de forma progresiva en los distintos distritos y complejos habitacionales de la comuna. El programa busca erradicar en su totalidad los antiguos sistemas halógenos y de sodio, migrando hacia equipamiento de mayor eficiencia energética, menor costo de mantenimiento operacional y superior rendimiento fotométrico.

Sobre el alcance del proyecto departamental, Rodríguez remarcó que cada recambio "es un paso más hacia el objetivo que nos hemos propuesto: transformar el 100% del alumbrado halógeno de Chimbas a tecnología LED. Es una tarea que venimos realizando de manera incansable, porque queremos que cada barrio cuente con una iluminación moderna, eficiente y en mejores condiciones".

Si bien la prestación del servicio de seguridad ciudadana y el despliegue policial dependen de la administración central de la Provincia, el reacondicionamiento lumínico actúa como un factor disuasivo directo dentro del diseño urbano. En ese sentido, la articulación de la obra pública con la prevención del delito constituyó uno de los ejes centrales del proyecto en el barrio 7 de Septiembre.

"Sabemos que la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno provincial, pero desde el municipio también tenemos un rol importante. Mejorar la iluminación de nuestras calles contribuye a la prevención, brinda mayor tranquilidad y ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro querido departamento", puntualizó la intendenta. "Sabemos que la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno provincial, pero desde el municipio también tenemos un rol importante. Mejorar la iluminación de nuestras calles contribuye a la prevención, brinda mayor tranquilidad y ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestro querido departamento", puntualizó la intendenta.

El encuentro vecinal contó además con la participación del comisario Aurelio Bustamante, jefe interino de la Comisaría 17.ª, dependencia policial con jurisdicción operativa sobre las zonas Centro y Este de Chimbas. La presencia de la autoridad policial permitió recepcionar los planteos en materia de patrullaje y diagramación de esquemas preventivos para el sector, integrando la visión institucional a la infraestructura física recientemente desplegada.

Con los trabajos de montaje, cableado y calibración técnica concluidos en el circuito habitacional, el municipio de Chimbas prevé coordinar el acto de inauguración oficial del nuevo sistema de iluminación, en el marco de la continuidad de las obras públicas previstas para el departamento.