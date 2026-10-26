En Chimbas habrá operativos de limpieza y prevención en 12 barrios y villas durante esta semana

El municipio de Chimbas desarrollará una nueva semana de trabajos de mantenimiento y limpieza urbana en 12 barrios y villas del departamento, con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos, facilitar el escurrimiento del agua y reforzar las medidas de prevención sanitaria.

Piratas del asfalto en Chimbas: falsos policías emboscaron a un camionero, lo golpearon en la cabeza y le robaron

Las actividades se desarrollarán desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre, con operativos programados en diferentes sectores y tareas específicas de acuerdo con las necesidades de cada zona. Los trabajos incluirán limpieza de cunetas, desmalezamiento, retiro de escombros, descacharreo y acciones de prevención del dengue.

En la zona Este continuarán los trabajos de limpieza de cunetas y levantamiento de residuos en los barrios CGT, Resero y 7 de Septiembre , con el objetivo de mantener en condiciones los desagües y favorecer la circulación del agua ante posibles precipitaciones.

Por su parte, en la zona Oeste se realizará un abordaje integral en el Barrio Los Alerces , donde se ejecutarán tareas sobre las cunetas y los sistemas de drenaje pluvial. Además, el martes 27 de octubre se desarrollará un operativo de limpieza, corte de césped, desmalezamiento y cepillado. En ese mismo sector también avanzará el retiro paulatino de escombros en el Barrio Los Pinos.

En tanto, los equipos municipales intervendrán durante toda la semana en Villa Paula, Chimbas 2 y Barrio Mercedario , donde se llevarán adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de cunetas.

El cronograma contempla, además, tareas de despeje de luminarias y tendidos en el Barrio Los Alerces.

Desinfección y descacharreo en Chimbas

En paralelo, el municipio reforzará las acciones preventivas contra el dengue mediante operativos específicos en distintos sectores. A partir del martes 27 de octubre comenzarán las tareas de desinfección en los barrios Andacollo 8 y Andacollo 9, como parte de las intervenciones sanitarias programadas.

Asimismo, el miércoles 28 y jueves 29 se realizarán operativos de descacharreo y corte de pasto en Barrio Santo Domingo y Villa San José, con especial atención a la eliminación de recipientes y elementos que puedan acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Es importante acompañar estas acciones con medidas de prevención en los hogares, principalmente mediante la eliminación de agua estancada, la limpieza de patios y el retiro de objetos en desuso.

Los operativos forman parte de la planificación de mantenimiento urbano que lleva adelante la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, mediante la intervención coordinada de las delegaciones y los equipos municipales.

El objetivo es atender las necesidades de los diferentes barrios, mejorar las condiciones de higiene de los espacios comunes y anticiparse a los inconvenientes que pueden ocasionar las lluvias y la proliferación de mosquitos durante los meses de temperaturas más elevadas.