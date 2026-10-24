Piratas del asfalto en Chimbas: falsos policías emboscaron a un camionero, lo golpearon en la cabeza y le robaron

El violento atraco ocurrió cerca de las 23 en el ingreso al complejo Las Lajas II. Los delincuentes vestían prendas similares a las de una fuerza de seguridad.

La tranquilidad de la noche del viernes se vio abruptamente interrumpida por un violento golpe delictivo en el departamento Chimbas. Un transportista fue víctima de un sangriento asalto armado cuando circulaba en un camión de reparto de carne y fue interceptado por dos sujetos que utilizaron ropaje similar al de las fuerzas de seguridad para emboscarlo.

El dramático episodio se registró minutos antes de las 23 horas del viernes, en las inmediaciones de calle Bonduel, justo en el acceso principal al complejo habitacional Las Lajas II. Según fuentes policiales, la víctima conducía un camión perteneciente a la firma "Carnes Pizarro" cuando se vio sorprendida por dos delincuentes que le cerraron el paso intempestivamente.

Emboscada, violencia y huida Aprovechando la oscuridad de la zona y simulando un control oficial mediante el uso de indumentaria táctica o de seguridad, los asaltantes encañonaron al chofer y lo obligaron a detener la marcha. Acto seguido, con extremada violencia, irrumpieron en la cabina para apoderarse de la recaudación.

Ante la mirada atónita de la víctima, los malvivientes lo agredieron de manera salvaje propinándole un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente con la culata de un arma de fuego, provocándole una seria herida cortante. Tras hacerse con una suma de dinero en efectivo -cuyo monto exacto aún no fue precisado oficialmente- y apoderarse de las llaves de encendido del rodado para evitar ser perseguidos, los delincuentes emprendieron la fuga a pie perdiéndose en la penumbra de las inmediaciones de calle Bonduel.

Operativo de cerrojo e investigación Vecinos y transeúntes que advirtieron la situación dieron la voz de alarma al 911. Minutos más tarde, varios patrulleros y personal médico arribaron a la escena para asistir al camionero herido, quien recibió las primeras atenciones debido al profuso sangrado en la zona craneal.