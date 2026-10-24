    • 24 de octubre de 2026 - 13:23

    Violentísimo choque a metros del Partidor San Emiliano: un auto terminó incrustado contra un árbol

    Ocurrió cerca del Partidor San Emiliano. A pesar de los severos daños materiales que sufrió el Volkswagen Gol Trend, milagrosamente no se registraron personas heridas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un espectacular y violento siniestro vial se produjo durante la tarde del viernes en el departamento Rivadavia, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del rodado, se salió bruscamente de la calzada y terminó impactando de lleno contra un árbol de gran tamaño.

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    El hecho ocurrió en las inmediaciones del Partidor San Emiliano. Por motivos que la Policía intenta establecer, un Volkswagen Gol Trend de color rojo desvió su trayectoria de manera imprevista y colisionó de frente contra el ejemplar arbóreo ubicado a un costado del camino.

    Destrozos materiales y un milagro

    La violencia del impacto quedó evidenciada en el estado en el que terminó el vehículo: el frente del coche resultó completamente destruido, con el capó arrugado y la trompa reducida a hierros retorcidos.

    A pesar de la espectacularidad de la escena y la magnitud de los destrozos, las autoridades confirmaron que milagrosamente no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar.

    Efectivos policiales y personal de asistencia trabajaron en el lugar para controlar el tránsito y concretar las tareas de remoción del vehículo de la zona. Hasta el momento, las fuentes oficiales no precisaron si el siniestro se debió a una falla mecánica, a una distracción al volante o a la intervención de otro rodado.

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