Violentísimo choque a metros del Partidor San Emiliano: un auto terminó incrustado contra un árbol

Ocurrió cerca del Partidor San Emiliano. A pesar de los severos daños materiales que sufrió el Volkswagen Gol Trend, milagrosamente no se registraron personas heridas.

Un espectacular y violento siniestro vial se produjo durante la tarde del viernes en el departamento Rivadavia, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del rodado, se salió bruscamente de la calzada y terminó impactando de lleno contra un árbol de gran tamaño.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Partidor San Emiliano. Por motivos que la Policía intenta establecer, un Volkswagen Gol Trend de color rojo desvió su trayectoria de manera imprevista y colisionó de frente contra el ejemplar arbóreo ubicado a un costado del camino.

Destrozos materiales y un milagro La violencia del impacto quedó evidenciada en el estado en el que terminó el vehículo: el frente del coche resultó completamente destruido, con el capó arrugado y la trompa reducida a hierros retorcidos.

A pesar de la espectacularidad de la escena y la magnitud de los destrozos, las autoridades confirmaron que milagrosamente no se registraron personas heridas ni víctimas que lamentar.