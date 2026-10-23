Un motociclista lucha por su vida tras chocar en una esquina de Rawson: investigan las cámaras de la zona

El siniestro vial ocurrió en la esquina de Cecilio Ávila y Triunvirato entre un Fiat Palio y una moto Keller 110 cc. El conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia tras quedar inconsciente.

El siniestro vial ocurrió en la esquina de Cecilio Ávila y Triunvirato, en Rawson.

Un grave siniestro vial movilizó a los efectivos de la Comisaría 24° y a las autoridades de la UFI Delitos Especiales durante la tarde de este viernes en el departamento Rawson. Como consecuencia del impacto, un motociclista resultó con heridas de gravedad y debió ser derivado de urgencia al Hospital Rawson.

El hecho se registró alrededor de las 19:25 en la intersección de calle Cecilio Ávila y calle Triunvirato. Según las primeras pericias recabadas en el lugar, un automóvil Fiat Palio conducido por Sergio Campaña circulaba por Cecilio Ávila en sentido este a oeste. Al llegar al cruce con Triunvirato, impactó contra una motocicleta Keller de 110 cc manejada por Gustavo Enrique Domínguez, quien transitaba de norte a sur.

Producto de la violencia de la colisión en la encrucijada, el conductor del rodado menor cayó fuertemente sobre el pavimento y quedó inconsciente. Personal del Servicio de Urgencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a Domínguez bajo código rojo al centro asistencial.

En la escena se hicieron presentes el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, acompañados por efectivos de Policía Científica y de la Comisaría 24°. El personal de Tránsito le practicó el test de alcoholemia al automovilista, el cual arrojó un resultado negativo.