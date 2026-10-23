Un motociclista lucha por su vida tras chocar en una esquina de Rawson: investigan las cámaras de la zona

Un grave siniestro vial movilizó a los efectivos de la Comisaría 24° y a las autoridades de la UFI Delitos Especiales durante la tarde de este viernes en el departamento Rawson. Como consecuencia del impacto, un motociclista resultó con heridas de gravedad y debió ser derivado de urgencia al Hospital Rawson.
El hecho se registró alrededor de las 19:25 en la intersección de calle Cecilio Ávila y calle Triunvirato. Según las primeras pericias recabadas en el lugar, un automóvil Fiat Palio conducido por Sergio Campaña circulaba por Cecilio Ávila en sentido este a oeste. Al llegar al cruce con Triunvirato, impactó contra una motocicleta Keller de 110 cc manejada por Gustavo Enrique Domínguez, quien transitaba de norte a sur.
Producto de la violencia de la colisión en la encrucijada, el conductor del rodado menor cayó fuertemente sobre el pavimento y quedó inconsciente. Personal del Servicio de Urgencias Médicas acudió rápidamente al lugar y trasladó a Domínguez bajo código rojo al centro asistencial.
En la escena se hicieron presentes el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, acompañados por efectivos de Policía Científica y de la Comisaría 24°. El personal de Tránsito le practicó el test de alcoholemia al automovilista, el cual arrojó un resultado negativo.
Asimismo, la inspección ocular determinó que la arteria se encontraba con luz natural al momento del choque, con el asfalto en buen estado y sin señalización vial en la intersección. Las autoridades judiciales confirmaron que lograron obtener un registro fílmico clave de una cámara de seguridad de un domicilio particular de la zona, el cual fue extraído para determinar las responsabilidades mecánicas del accidente.