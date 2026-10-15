    • 15 de octubre de 2026 - 22:02

    Una motociclista sufrió una fractura expuesta tras un choque con un auto en Jáchal

    Verónica Núñez, de 41 años, colisionó con un automóvil en pleno centro del departamento norteño. Fue trasladada al Hospital Rawson.

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    La esquina del choque. Foto: gentileza Diario Panorama. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 41 años sufrió heridas de consideración tras protagonizar un choque entre una motocicleta 110cc y un automóvil pasado el mediodía de este jueves en Jáchal. La motociclista, identificada como Verónica Núñez, recibió las primeras atenciones en el Hospital San Roque y luego fue derivada al Hospital Rawson debido a la gravedad de su cuadro.

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    El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Caseros y calle Rivadavia, donde, por motivos que todavía se investigan, colisionaron la moto en la que circulaba Núñez y un automóvil blanco conducido por un docente.

    Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió lesiones de consideración. Según la información preliminar, habría presentado una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que deberá ser sometida a una intervención quirúrgica.

    Tras el accidente, la motociclista fue trasladada al servicio de emergencias del Hospital San Roque, donde recibió asistencia médica inicial. Posteriormente, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Rawson para continuar con la atención especializada.

    En el lugar trabajó personal policial junto con efectivos de la División Criminalística de la Policía de San Juan, que realizaron las pericias correspondientes para documentar la escena y reunir elementos de interés para la investigación.

    Por el momento, no se establecieron las causas que originaron la colisión ni la mecánica del impacto. Las actuaciones buscarán reconstruir lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades de los conductores involucrados.

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