Un motociclista quedó inconsciente tras un grave choque con una camioneta en el lateral de Circunvalación

El conductor de la moto debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El hecho quedó registrado por las cámaras del CISEM.

La Fiat Toro y la motociclista que fueron protagonista del accidente.

Un violento accidente de tránsito registrado durante la tarde de este jueves dejó como saldo a un joven motociclista hospitalizado e inconsciente. El choque se produjo cerca de las 15 horas en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lateral Este de Circunvalación, en el departamento Santa Lucía.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Fiat Toro, conducida por la ciudadana María Elsa Carmona, circulaba por Avenida Libertador en sentido este a oeste. Al llegar al cruce con el Lateral Este de Circunvalación, el vehículo colisionó contra una motocicleta Corven 110 c.c., guiada por Ramiro David Silva, quien se desplazaba de sur a norte.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del rodado menor cayó violentamente a la calzada y quedó inconsciente sobre el asfalto. A los pocos minutos, personal de emergencias médicas arribó al lugar, le brindó las primeras atenciones y concretó su traslado de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención médica.

Cámaras, testigos y alcohotest La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, junto con personal policial de la Comisaría 5°.

Entre las medidas de rigor dispuestas en el lugar, las autoridades le realizaron la prueba de dosaje de alcohol a la conductora de la camioneta, la cual arrojó resultado negativo.