Investigan a un conductor por provocar lesiones graves a un motociclista de 56 años

Sebastián Matías Núñez quedó formalmente imputado por lesiones graves culposas en perjuicio de Raúl Molini, quien sufrió heridas que le demandaron 50 días de incapacidad. La Justicia sanjuanina resolvió que el acusado permanezca en libertad mientras avanza la investigación, que tendrá un plazo de ocho meses.

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La decisión fue adoptada por la jueza Flavia Allende, quien dispuso medidas coercitivas para garantizar que Núñez se someta al proceso penal y no obstaculice la investigación llevada a cabo por el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Mauro Carrizo. La imputación se formuló en calidad de autor, de acuerdo con el artículo 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, la defensa, encarnada por el defensor oficial César Oro, no se opuso a la formalización ni al plazo de investigación, aunque solicitó que se revisara el secuestro del vehículo presuntamente involucrado en el hecho.

Uno de los puntos discutidos durante la audiencia fue el tiempo previsto para completar la investigación. La querella, representada por el abogado José Carrizo, consideró excesivo el plazo de ocho meses y pidió reducirlo a seis, con el argumento de que todavía deben producirse medidas importantes para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la defensa manifestó que no se opondría a la formalización ni a las medidas coercitivas. También señaló que necesitaba conocer el legajo fiscal para analizar en profundidad los elementos de la causa.

El defensor oficial César Oro.

Entre las diligencias pendientes se encuentra una pericia mecánica y accidentológica, considerada relevante para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

La jueza Allende entendió que el plazo de ocho meses resultaba razonable, especialmente porque la investigación requiere completar esas medidas y se encontraba próximo el inicio de la feria judicial.

El vehículo seguirá secuestrado

Otro de los planteos de la defensa fue el pedido de restitución de un automóvil Volkswagen Gol. Según expuso, Núñez sería poseedor material del rodado, aunque no figura como titular registral.

Durante la audiencia también se mencionó la presentación espontánea de una persona identificada como Muñoz, quien habría manifestado contar con un boleto de compraventa. Sin embargo, surgieron dudas sobre la cadena de transferencias, ya que la operación habría sido realizada por alguien que no figuraba como titular registral del vehículo.

La jueza Flavia Allende.

La Fiscalía y la querella se opusieron a la devolución. Desde la acusación señalaron la necesidad de preservar el rodado para avanzar con las medidas técnicas pendientes.

Finalmente, la jueza resolvió que el automóvil continúe secuestrado hasta que se acredite fehacientemente su titularidad. Una vez aclarada esa situación, se podrá evaluar el pedido de restitución, sin perjuicio de las pericias que deben realizarse en el marco de la causa.

Mientras tanto, Núñez continuará en libertad, sujeto a las medidas coercitivas impuestas por la Justicia, durante los ocho meses fijados para investigar las lesiones sufridas por Molini.

El hecho

El hecho ocurrió el domingo 23 de agosto, en la intersección de las calles San Lorenzo y Chacabuco, cuando Raúl Molini circulaba en motocicleta y protagonizó una colisión con un automóvil. Ambos circulaban en sentido contrario, cuando el automovilista giró a la izquierda y se le cruzó en el camino al motociclista de manera intempestiva. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió un traumatismo de cráneo grave, un hematoma subdural y politraumatismos. Debido a la gravedad del cuadro, debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permaneció bajo cuidados intensivos.