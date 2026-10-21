    • 21 de octubre de 2026 - 11:59

    [VIDEO] Un hombre perdió el control de un auto eléctrico en una concesionaria, rompió la vidriera y chocó contra un árbol

    El vehículo atravesó el frente del comercio y llegó hasta la vereda. Un árbol frenó su avance y evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre perdió el control de un auto eléctrico que había subido a probar en una concesionaria y rompió la vidriera del local. El vehículo atravesó el frente del comercio y terminó en la vereda. Un árbol que estaba en el lugar frenó su avance y evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

    Leé además

    [video] una camara de seguridad capto el momento justo en que atropellaron a fabian gianola

    [VIDEO] Una cámara de seguridad captó el momento justo en que atropellaron a Fabián Gianola
    Captura del video en el momento que el ladrón es descubierto.

    [VIDEO] Intentó robar en un bazar chino, la dueña lo descubrió y agarró a golpes

    Según el relato del episodio, el hombre se había acercado para conocer los modelos eléctricos y pidió probar uno. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control y terminó contra el vidrio del frente del negocio. Al ver la escena, los dos empleados que se encontraban en el local se llevaron las manos a la cabeza, en un gesto de sorpresa y desconcierto ante lo que acababa de ocurrir.

    El árbol ubicado sobre la vereda actuó como una barrera y evitó que el auto siguiera avanzando, en una situación que podría haber sido más peligrosa para quienes estaban en la zona.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    [video] una cruz se desprendio de la pared y mato a un sacerdote mientras celebraba una misa

    [VIDEO] Una cruz se desprendió de la pared y mató a un sacerdote mientras celebraba una misa

    [video] escandalo en un cine: una pelea en medio de la pelicula, gas pimienta y dos mujeres detenidas

    [VIDEO] Escándalo en un cine: una pelea en medio de la película, gas pimienta y dos mujeres detenidas

    Captura de video.

    Albardón: se conocieron los videos del ciclista que murió tras chocar con la puerta de un auto

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rescataron a mujeres sordas de una presunta red de trata en mendoza: las enganaban con falsas ofertas de trabajo

    Rescataron a mujeres sordas de una presunta red de trata en Mendoza: las engañaban con falsas ofertas de trabajo

    Por Redacción Diario de Cuyo