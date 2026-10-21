[VIDEO] Un hombre perdió el control de un auto eléctrico en una concesionaria, rompió la vidriera y chocó contra un árbol

El vehículo atravesó el frente del comercio y llegó hasta la vereda. Un árbol frenó su avance y evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves.

Un hombre perdió el control de un auto eléctrico que había subido a probar en una concesionaria y rompió la vidriera del local. El vehículo atravesó el frente del comercio y terminó en la vereda. Un árbol que estaba en el lugar frenó su avance y evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves.

Según el relato del episodio, el hombre se había acercado para conocer los modelos eléctricos y pidió probar uno. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control y terminó contra el vidrio del frente del negocio. Al ver la escena, los dos empleados que se encontraban en el local se llevaron las manos a la cabeza, en un gesto de sorpresa y desconcierto ante lo que acababa de ocurrir.

FUE A CONSULTAR A UNA CONCESIONARIA POR UN AUTO, LO ACELERÓ SIN QUERER Y ROMPIÓ TODOOcurrió en #CABA cuando un cliente aceleró accidentalmente, rompió el vidrio y terminó chocando contra un puesto de diarios. Dos personas se salvaron de milagro. #viral https://t.co/8bGBVvamte — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 21, 2026