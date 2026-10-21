Albardón: quién era Ricardo Antonio Tejada, el ciclista fallecido que conmueve al departamento

Las redes sociales se llenaron de condolencias de la comunidad de Albardón, que lo recordarón como una persona ejemplar y exigen justicia.

Un profundo clima de dolor e indignación se apoderó de las calles del departamento Albardón tras confirmarse este miércoles el fallecimiento de Ricardo Antonio Tejada, un estimado y conocido vecino de la zona. El hombre no pudo recuperarse de las graves secuelas provocadas por un trágico accidente de tránsito sufrido el martes por la mañana mientras circulaba en su bicicleta.

La triste noticia conmocionó a los albardoneros, quienes desde el momento del siniestro vial habían iniciado cadenas de oración para pedir por su pronta recuperación. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó el deceso, transformando los pedidos de fe en una ola de mensajes de despedida, afecto y condolencias dirigidas a sus familiares.

Un querido vecino del departamento A través de las redes sociales, amigos, allegados y residentes de Albardón expresaron su pesar y destacaron la calidez humana que caracterizaba a Tejada. En el departamento coinciden en que se trataba de un "excelente vecino" y una "muy buena persona", reconocido por su trato cordial y su presencia cotidiana en las calles del municipio.

"Muy triste noticia el fallecimiento de una buena persona como fue Ricardo. Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos", fue una de las tantas dedicatorias que se replicaron de manera masiva, reflejando el afecto que cosechó a lo largo de su vida en la comunidad.

Luto en el Club Atlético San Miguel de Albardón Uno de los mensajes más emotivos llegó desde el Club Atlético San Miguel de Albardón, institución que manifestó públicamente su pesar por la partida de Ricardo, a quien recordaron como un querido hincha del club.