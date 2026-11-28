El río San Juan vuelve a mostrar un caudal importante en distintos sectores de su recorrido y, con las altas temperaturas, algunas zonas de la Costanera se convirtieron en puntos elegidos por vecinos para refrescarse. Las imágenes de personas bañándose en el cauce, que se viralizaron en los últimos días, despertaron consultas sobre la apertura de compuertas, el aumento del agua y las medidas de control.

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En diálogo con Diario de Cuyo, el director de Hidráulica, José María Ginestar , explicó que desde el lunes 16 de noviembre se comenzó a entregar agua al río, con un caudal aproximado de 15 metros cúbicos por segundo en el sector de la Costanera. La intención es que el agua avance con mayor rapidez y llegue al puente de Albardón .

Según adelantó el funcionario, durante la próxima semana podrían realizarse nuevos incrementos. “Probablemente aumentemos un poco el caudal para generar que el agua llegue más rápido al puente de Albardón”, señaló.

Ginestar aclaró que esta maniobra no afecta la distribución de agua para riego ni el consumo humano . Por el contrario, explicó que forma parte de una estrategia para aprovechar el excedente hídrico y reducir riesgos ante una eventual crecida extraordinaria.

Entre los objetivos mencionó la recarga de acuíferos y la protección de infraestructura vinculada al abastecimiento, como la galería filtrante de Obras Sanitarias y sectores de la zona de Marquesado.

El funcionario también explicó que, tomando como referencia una entrega promedio de 15 metros cúbicos por segundo durante un año, el volumen destinado al río podría alcanzar aproximadamente 470 hectómetros cúbicos. Como comparación, recordó que el año pasado el río San Juan recibió alrededor de 700 hectómetros cúbicos.

Costanera de Chimbas.

El aumento del caudal responde a una planificación que se desarrolla de manera escalonada, de acuerdo con la cantidad de agua que ingresa al sistema. En una primera etapa, los diques se mantienen con niveles bajos y el agua disponible se destina principalmente al riego. Cuando el balance hídrico comienza a ser positivo y existe un excedente, se inicia la entrega al río.

Luego, a medida que aumenta el caudal, se llenan los embalses hasta alcanzar determinadas cotas. Una vez cumplidos esos niveles, se libera más agua hacia el cauce y se avanza al siguiente escalón de almacenamiento.

La planificación apunta a llegar a fines de marzo o abril con los diques en sus cotas máximas, para contar con los embalses llenos antes del próximo invierno.

Las tormentas y el control de las crecidas

En relación con las tormentas que se registraron en la provincia, Ginestar explicó que la operación del río y el manejo del agua de lluvia son situaciones diferentes.

El principal desafío se presenta en la zona de Calingasta, donde los mayores caudales requieren un seguimiento especial. Desde allí, el agua continúa hacia el dique Caracoles, donde puede ser regulada.

Costanera de Chimbas.

El funcionario detalló que, cuando el ingreso al sistema ronda los 150 metros cúbicos por segundo, el dique Caracoles puede crecer aproximadamente un metro por día. Si el caudal supera ese nivel, es necesario comenzar a erogar agua hacia el siguiente embalse y continuar con la regulación de manera sucesiva.

De esta forma, la cantidad de agua que finalmente llega a la Costanera depende tanto del caudal que ingresa desde el río como de la planificación de llenado y operación de los diques.

Las imágenes virales de personas bañándose y los controles

Las imágenes de vecinos bañándose en distintos sectores del río San Juan se volvieron virales, especialmente en zonas de la Costanera que atraviesan áreas habitacionales de Chimbas. Con el calor intenso, muchas personas buscan refrescarse en el agua, pese a los riesgos que implica ingresar al cauce.

Ginestar indicó que se colocó cartelería preventiva y que se continuará reforzando la señalización. Sin embargo, reconoció que resulta difícil mantener un control permanente a lo largo de los aproximadamente 100 kilómetros de recorrido del río San Juan.

Captura video viral de gente que se baña en la Costanera.

Además, señaló que la Policía cuenta con una circular interna para realizar controles y labrar las actas de infracción correspondientes. Según explicó, la normativa contempla la prohibición de bañarse en el cauce.

El funcionario insistió en la importancia de la concientización y la responsabilidad de los vecinos, especialmente ante el aumento del caudal y la posibilidad de que el agua avance hacia sectores donde actualmente no se observa una presencia importante.

Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-