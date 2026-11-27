Esta actividad abierta para toda la comunidad se realizará en el Parque de Mayo, este sábado 28 de noviembre.

Este sábado, se realizará una nueva caminata contra el cáncer de próstata en el Parque de Mayo.

El Instituto Médico Urológico (IMU) y Fundame unen esfuerzos en una jornada abierta a toda la comunidad para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. La cita será este sábado 28 de noviembre a partir de las 9 en el Parque de Mayo.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de los controles médicos periódicos y derribar tabúes en torno a la salud masculina, este sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la Caminata en Concientización por el Cáncer de Próstata. La actividad, de carácter solidario y abierta a todo público, tendrá como punto de encuentro el emblemático Parque de Mayo a las 9.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Instituto Médico Urológico (IMU) y FundaME (entidad reconocida por su incansable labor de ayuda al niño con cáncer y hemofilia), quienes decidieron articular esta propuesta bajo el lema de fomentar la salud, el compromiso social, la prevención y el acompañamiento integral.

El valor del diagnóstico temprano Noviembre es reconocido a nivel mundial como el mes de la concientización sobre la salud integral del hombre, identificado simbólicamente con el lazo azul que ilustra la convocatoria. En este marco, los especialistas del IMU buscan acercar información clara y accesible a los vecinos, recordando que el cáncer de próstata es una de las patologías oncológicas más frecuentes en varones, pero que cuenta con altísimas tasas de curación cuando se detecta a tiempo.

Por su parte, la participación de Fundame aporta a la jornada su histórica impronta de contención comunitaria y empatía, demostrando que el trabajo en red entre instituciones médicas y organizaciones civiles potencia el alcance de las campañas de bien público. La caminata no sólo apunta a los hombres adultos, sino también a sus familias, parejas e hijos, entendiendo que el entorno cercano cumple un rol fundamental a la hora de incentivar la consulta médica oportuna.