El Instituto Médico Urológico (IMU) y Fundame unen esfuerzos en una jornada abierta a toda la comunidad para promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. La cita será este sábado 28 de noviembre a partir de las 9 en el Parque de Mayo.
Con el objetivo de visibilizar la importancia de los controles médicos periódicos y derribar tabúes en torno a la salud masculina, este sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la Caminata en Concientización por el Cáncer de Próstata. La actividad, de carácter solidario y abierta a todo público, tendrá como punto de encuentro el emblemático Parque de Mayo a las 9.
La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Instituto Médico Urológico (IMU) y FundaME (entidad reconocida por su incansable labor de ayuda al niño con cáncer y hemofilia), quienes decidieron articular esta propuesta bajo el lema de fomentar la salud, el compromiso social, la prevención y el acompañamiento integral.
El valor del diagnóstico temprano
Noviembre es reconocido a nivel mundial como el mes de la concientización sobre la salud integral del hombre, identificado simbólicamente con el lazo azul que ilustra la convocatoria. En este marco, los especialistas del IMU buscan acercar información clara y accesible a los vecinos, recordando que el cáncer de próstata es una de las patologías oncológicas más frecuentes en varones, pero que cuenta con altísimas tasas de curación cuando se detecta a tiempo.
Por su parte, la participación de Fundame aporta a la jornada su histórica impronta de contención comunitaria y empatía, demostrando que el trabajo en red entre instituciones médicas y organizaciones civiles potencia el alcance de las campañas de bien público. La caminata no sólo apunta a los hombres adultos, sino también a sus familias, parejas e hijos, entendiendo que el entorno cercano cumple un rol fundamental a la hora de incentivar la consulta médica oportuna.
Una invitación abierta al Parque de Mayo
Desde la organización destacaron que no se requiere inscripción previa ni preparación física especial, ya que se trata de una caminata recreativa y simbólica pensada para compartir en familia. Se sugiere a los asistentes acudir con ropa cómoda, hidratación y, en lo posible, alguna prenda o detalle de color azul para acompañar visualmente la campaña.
"Su presencia será un gran respaldo para esta causa tan importante", expresaron desde ambas instituciones en la invitación oficial, subrayando que cada paso dado en el Parque de Mayo representa un mensaje directo a favor de la vida, la prevención activa y la solidaridad.
Datos clave para agendar
- Evento: Caminata en Concientización por el Cáncer de Próstata.
- Organizan: Instituto Médico Urológico (IMU) y FundaME.
- Fecha: sábado 28 de noviembre.
- Hora: desde las 9.
- Lugar: Parque de Mayo.