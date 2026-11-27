A partir de diciembre de 2026, los usuarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en San Juan afrontarán un incremento del 7% en sus boletas mensuales. La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y establece la actualización del coeficiente K de la empresa estatal, que pasará de 2.658 a 2.844 .

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Según explicaron desde el organismo provincial, el reajuste respecto de los cuadros tarifarios vigentes desde septiembre responde a la necesidad de absorber el encarecimiento de los costos operativos y sostener el equilibrio económico-financiero para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio en toda la provincia.

Para los inmuebles residenciales edificados, los importes mínimos mensuales sin IVA quedaron establecidos de la siguiente manera:

En tanto, los propietarios de terrenos baldíos abonarán los siguientes montos mínimos mensuales antes de impuestos:

A través de la Decisión N.º 0871, la compañía estatal también actualizó los cuadros correspondientes a los segmentos con beneficios y tarifas diferenciales (valores mínimos mensuales sin IVA):

Jubilados y pensionados (Marca J): Agua potable: $12.929,52 Servicio cloacal: $12.929,52 Ambas prestaciones: $23.660,40

Red de Escasos Recursos (Tarifa Social): Agua: $9.236,65 Cloacas: $9.236,65 Ambos servicios: $16.897,59

Entidades civiles (Marca U — uniones vecinales, bomberos voluntarios, asociaciones de salud pública y asistencia social): Prestación individual (agua o cloacas): $4.616,83 Agua y cloacas en simultáneo: $8.450,78



Cómo quedan los montos para comercios e industrias

El sector comercial e industrial registrará subas proporcionales según el tipo de prestación y los niveles de recargo vigentes. Para los establecimientos sin recargo, los nuevos mínimos mensuales sin IVA serán:

Comercio o industria con servicio de agua: $22.715,57

Comercio o industria con servicio de cloacas: $22.556,61

Comercio o industria con agua y cloacas: $41.287,22

Desde OSSE aclararon que se mantienen vigentes los escalones de recargo comercial e industrial del 25%, 50%, 100%, 150% y 300%, cuyos importes finales dependerán de la categoría asignada a cada contribuyente antes de aplicar el IVA.