A partir de diciembre de 2026, los usuarios de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en San Juan afrontarán un incremento del 7% en sus boletas mensuales. La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y establece la actualización del coeficiente K de la empresa estatal, que pasará de 2.658 a 2.844.
Según explicaron desde el organismo provincial, el reajuste respecto de los cuadros tarifarios vigentes desde septiembre responde a la necesidad de absorber el encarecimiento de los costos operativos y sostener el equilibrio económico-financiero para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio en toda la provincia.
Nuevos valores para viviendas y terrenos baldíos
Para los inmuebles residenciales edificados, los importes mínimos mensuales sin IVA quedaron establecidos de la siguiente manera:
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Vivienda con servicio de agua: $18.470,31
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Vivienda con servicio de cloacas: $18.470,31
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Vivienda con agua y cloacas: $33.822
En tanto, los propietarios de terrenos baldíos abonarán los siguientes montos mínimos mensuales antes de impuestos:
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Baldío con servicio de agua: $11.281,29
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Baldío con servicio de cloacas: $11.281,29
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Baldío con ambos servicios: $20.645,10
Tarifas para jubilados, tarifa social y entidades civiles
A través de la Decisión N.º 0871, la compañía estatal también actualizó los cuadros correspondientes a los segmentos con beneficios y tarifas diferenciales (valores mínimos mensuales sin IVA):
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Jubilados y pensionados (Marca J):
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Agua potable: $12.929,52
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Servicio cloacal: $12.929,52
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Ambas prestaciones: $23.660,40
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Red de Escasos Recursos (Tarifa Social):
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Entidades civiles (Marca U — uniones vecinales, bomberos voluntarios, asociaciones de salud pública y asistencia social):
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Prestación individual (agua o cloacas): $4.616,83
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Agua y cloacas en simultáneo: $8.450,78
Cómo quedan los montos para comercios e industrias
El sector comercial e industrial registrará subas proporcionales según el tipo de prestación y los niveles de recargo vigentes. Para los establecimientos sin recargo, los nuevos mínimos mensuales sin IVA serán:
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Comercio o industria con servicio de agua: $22.715,57
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Comercio o industria con servicio de cloacas: $22.556,61
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Comercio o industria con agua y cloacas: $41.287,22
Desde OSSE aclararon que se mantienen vigentes los escalones de recargo comercial e industrial del 25%, 50%, 100%, 150% y 300%, cuyos importes finales dependerán de la categoría asignada a cada contribuyente antes de aplicar el IVA.