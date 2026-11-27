El conflicto salarial y presupuestario en las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de tensión de cara al cierre del ciclo lectivo. CONADU Histórica anunció que sus docentes no tomarán exámenes finales durante diciembre , en el marco de una profundización de su plan de lucha por recomposición salarial y mayor financiamiento educativo.

La resolución fue adoptada por el Plenario de Secretarías Generales de la federación nacional a partir de los mandatos de sus asociaciones de base. Además, la organización resolvió articular las medidas de fuerza con el resto de las federaciones sindicales universitarias.

ADICUS , en San Juan confirmó que el gremio ya recibió la definición de la federación nacional y llevó tranquilidad respecto a las evaluaciones de nivel medio: aclaró que la medida no afectará los exámenes de ingreso a los institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

En su comunicado oficial, la entidad gremial atribuyó el endurecimiento de la protesta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, al deterioro presupuestario de las casas de altos estudios y a la falta de actualización de haberes durante noviembre.

Pérdida del poder adquisitivo: Entre la asunción de Javier Milei y octubre de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 353,9% , mientras que los aumentos salariales totalizaron el 246,7% .

Reclamo judicial: La federación sostiene que el cumplimiento de la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario exige una recomposición del 31% sobre los salarios de octubre, denunciando además que en noviembre no se otorgaron incrementos.

El anuncio gremial se conoció en la previa del debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Durante la madrugada de este viernes, la Cámara baja otorgó media sanción al proyecto oficial con una modificación que elevó a aproximadamente $11 billones las partidas destinadas a las universidades nacionales, texto que ahora deberá ser tratado por el Senado.

Preocupación entre los estudiantes

La decisión de suspender las mesas examinadoras de diciembre generó inmediato malestar e incertidumbre entre los alumnos universitarios, quienes expresaron su preocupación en las redes sociales del sindicato.

Entre los principales planteos estudiantiles aparece el impacto directo sobre quienes necesitan rendir materias clave para aprobar correlativas, mantener la regularidad o completar sus carreras antes del inicio del próximo ciclo académico, advirtiendo que las postergaciones alteran sus cronogramas de cursado y egreso.