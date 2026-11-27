Se trata de la Feria Municipal de Artesanos y Emprendedores en la locadidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio.

Volvieron las Ferias de Artesanos y Emprendedores en Las Chacritas, 9 de Julio.

Recuperar y sostener los espacios feriales se ha vuelto una herramienta central para dinamizar la economía familiaar y acompañar a quienes apuestan por el autoempleo. En 9 de Julio, ese movimiento toma impulso con la reapertura de la Feria Municipal de Artesanos y Emprendedores en Las Chacritas.

Esta propuesta que vuelve a convocar a vecinos y visitantes en la Plaza Procesa Sarmiento, en Las Chacritas, se lleva a cabo los sábados y feriados de 19 a 23.

La iniciativa de recuperar este espacio nace del empuje de los propios vecinos de Las Chacritas, que con iniciativa, trabajo cotidiano y compromiso sostienen un punto de encuentro para exhibir y comercializar sus producciones, contando con el acompañamiento del municipio.

La reapertura de esta feria y la continuidad de la Feria de la Integración en Villa Las Rosas fortalecen los espacios de comercialización directa, la cultura barrial y el sostén de los hogares del departamento.

La clave de recuperar y sostener las ferias Cuando una feria vuelve a abrir sus puertas o consolida su calendario, el impacto va mucho más allá de una jornada de paseo. Estos espacios cumplen un rol concreto en la vida comunitaria y productiva por varios motivos: