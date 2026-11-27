Recuperar y sostener los espacios feriales se ha vuelto una herramienta central para dinamizar la economía familiaar y acompañar a quienes apuestan por el autoempleo. En 9 de Julio, ese movimiento toma impulso con la reapertura de la Feria Municipal de Artesanos y Emprendedores en Las Chacritas.
Esta propuesta que vuelve a convocar a vecinos y visitantes en la Plaza Procesa Sarmiento, en Las Chacritas, se lleva a cabo los sábados y feriados de 19 a 23.
La iniciativa de recuperar este espacio nace del empuje de los propios vecinos de Las Chacritas, que con iniciativa, trabajo cotidiano y compromiso sostienen un punto de encuentro para exhibir y comercializar sus producciones, contando con el acompañamiento del municipio.
La reapertura de esta feria y la continuidad de la Feria de la Integración en Villa Las Rosas fortalecen los espacios de comercialización directa, la cultura barrial y el sostén de los hogares del departamento.
La clave de recuperar y sostener las ferias
Cuando una feria vuelve a abrir sus puertas o consolida su calendario, el impacto va mucho más allá de una jornada de paseo. Estos espacios cumplen un rol concreto en la vida comunitaria y productiva por varios motivos:
- Ingreso directo para las familias: permiten que artesanos y emprendedores vendan sin intermediarios, transformando el esfuerzo diario y el oficio en un aporte real para la economía del hogar.
- Visibilidad y redes locales: acercan la producción hecha en el departamento a los vecinos, fortaleciendo la confianza en el trabajo local y generando nuevos clientes.
- Apropiación del espacio público: devuelven movimiento, vida y encuentro a plazas y barrios, convirtiendo los espacios comunes en lugares seguros y participativos.
- Circuito cultural: la suma de artistas y músicos locales durante los feriados aporta energía y atractivo, invitando a las familias a quedarse y recorrer las propuestas.
Un circuito que se complementa en 9 de Julio
La reapertura en Las Chacritas no funciona como un hecho aislado, sino que se suma y complementa con la Feria de la Integración, impulsada por la Colectividad Boliviana, que se desarrolla los domingos en Villa Las Rosas.
La articulación entre ambas ferias amplía el calendario y el mapa de oportunidades dentro de 9 de Julio: vecinos, artesanos y emprendedores cuentan con más días y distintos puntos de encuentro para mostrar lo que hacen, intercambiar saberes y sostener la actividad económica a través del trabajo genuino.
Agenda de las ferias en 9 de Julio
- Feria Municipal de Artesanos y Emprendedores: Plaza Procesa Sarmiento (Las Chacritas), sábados y feriados de 19 a 23, con acompañamiento municipal y presencia de artistas y músicos locales los feriados.
- Feria de la Integración (Colectividad Boliviana): Villa Las Rosas, los domingos, como espacio complementario para el encuentro comunitario y la comercialización de productos.