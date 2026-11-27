A cuatro meses de la tragedia aérea que enlutó a San Juan y al país, se puso en marcha en el Parque Provincial Ischigualasto , en el departamento Valle Fértil, el operativo final para recuperar y trasladar los restos del helicóptero siniestrado. El procedimiento busca retirar la estructura que permanecía en el lugar del impacto mediante un esquema que combina vuelos de apoyo, carga terrestre y resguardo judicial.

"Yo en lo personal he decidido que con esto cerramos capítulo; me tocó ser uno de los primeros en llegar, además de tener en ese momento amigos que estaban ahí, así que solo quiero que pase rápido y cerrar un año", dijo el funcionario en declaraciones a radio Estación Claridad.

El traslado de las piezas requiere sortear las condiciones geográficas del área protegida y cumplir con pautas estrictas fijadas por la investigación judicial. El despliegue comenzó en las primeras horas de la mañana hacia la zona del accidente. "A las 7:30 vamos a hacer el primer vuelo desde la base del parque al lugar del siniestro... van a ser unas 12 personas trabajando en lo que va a ser la recuperación y la extracción de todos los restos que quedaron", detalló Teja Godoy.

Una vez en el punto del impacto, el equipo reúne las partes dispersas para sacarlas por aire. "Vamos a ir armando ahí una especie de canastos grandes con los restos y los vamos a ir sacando también vía helicóptero". Luego, las piezas llegan a la sede central del parque para su acondicionamiento previo al viaje por tierra. "Esto va hasta la base del parque, donde nosotros ahí tenemos un camión semi que se va cargando ahí, después se va a encarpar todo".

El destino final de la carga es la fuerza federal bajo directivas judiciales. "Se va a llevar eso a la sección de Gendarmería, que va a ser el resguardo judicial que va a tener el resto, porque la Fiscalía Federal dispuso que siga estando ahí en depósito judicial". Para llevar adelante las tareas se sumaron recursos y áreas de distintas jurisdicciones. "Contamos con helicópteros y pilotos de la empresa para hacer los traslados, a disposición al igual que la Fiscalía Federal del Dr. Francisco Maldonado, la gente de Policía de San Juan y el departamento de Bomberos".

El manejo del material exige evitar alteraciones que afecten pericias técnicas, con la premisa de dejarlo "Lo menos manipulado posible; preservarlas como están". A ello se suma la complejidad del territorio, ya que "Está todo dentro de la zona del parque, que tiene 62.000 hectáreas; el lugar del impacto está a 50 kilómetros de distancia del circuito turístico tradicional".

El recuerdo de la tragedia del 29 de julio

El siniestro ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando el helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, afectado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. La aeronave había despegado cerca del mediodía desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, rumbo a San Agustín de Valle Fértil, en el marco de una misión de traslado e instrucción para combatir incendios forestales hacia la provincia de La Rioja.

A los 84 minutos de vuelo, en medio de densos bancos de niebla en el sector de Quebrada de la Chilca y Campo Caballo Anca, el helicóptero rozó primero una roca de 2,5 metros que dañó el rotor de cola y luego impactó contra otra masa de 3 metros que destruyó la cabina, cayendo sobre su lado derecho y provocando un incendio.

En el hecho murieron sus siete ocupantes: el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; los integrantes de la Agrupación Forestal Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta; y el piloto Matías Valenzuela.

Tras el impacto, la provincia decretó tres días de duelo y se abrieron las actuaciones de la Junta de Seguridad en el Transporte. Si bien se informó que el piloto tenía sus habilitaciones vigentes y que el peso de la aeronave estaba por debajo del máximo permitido, la recuperación de las partes resulta relevante para completar los análisis sobre el desvío de trayectoria y da por cerradas las tareas de campo judiciales en el parque.