Este viernes 27 de noviembre, de 19,30 a 22,30, el Parque de Rivadavia será el escenario donde cientos de vecinos exhibirán las producciones, proyectos y habilidades adquiridas durante todo el año en la Escuela de Oficios Municipal. La jornada incluirá demostraciones en vivo, degustaciones y propuestas para toda la familia.
Con el objetivo de visibilizar el esfuerzo, la creatividad y el crecimiento profesional de su comunidad, la Municipalidad de Rivadavia llevará a cabo una nueva edición de la Muestra Anual de "Rivadavia Capacita". El encuentro se perfila como una verdadera vidriera del trabajo local, donde los estudiantes de los distintos talleres de oficios mostrarán al público todo lo aprendido a lo largo del ciclo lectivo 2026.
La cita tendrá lugar este viernes 27 de noviembre en el Parque de Rivadavia, en el horario de 19,30 a 22,30 horas, con entrada libre para que las familias, amigos y vecinos del departamento puedan acercarse a recorrer los stands y acompañar a los protagonistas de la noche.
Una noche de experiencias en vivo y sabores locales
Lejos de ser una exposición estática, la propuesta está pensada para que el público pueda interactuar directamente con los procesos de trabajo. Según adelantaron desde la organización, la jornada contará con demostraciones en vivo, permitiendo observar de cerca las técnicas y herramientas que los alumnos dominan hoy gracias a su paso por las aulas y talleres municipales.
Además, el recorrido incluirá un espacio dedicado a degustaciones, donde se podrán probar las elaboraciones gastronómicas realizadas por los estudiantes del área culinaria, junto con diversas sorpresas preparadas especialmente para compartir en comunidad y celebrar el cierre de un año de intenso aprendizaje.
Educación y salida laboral como ejes en Rivadavia
Bajo el lema "¡Venite a apoyar la producción local, la educación y el desarrollo de nuestra gente!", la iniciativa se enmarca dentro de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Sergio Miodowsky.
A través del programa Rivadavia Capacita, el municipio busca consolidar la Escuela de Oficios Municipal como una herramienta concreta de inclusión social y progreso económico. La apuesta se centra en brindar formación práctica de calidad que facilite la rápida inserción laboral, fomente el autoempleo y potencie el surgimiento de nuevos emprendedores dentro del departamento.
Datos clave para agendar
- Evento: Muestra Anual 2026 – Rivadavia Capacita (Escuela de Oficios Municipal).
- Fecha: viernes 27 de noviembre.
- Horario: De 19:30 a 22:30 horas.
- Lugar: Parque de Rivadavia.
- Actividades: Exposición de trabajos anuales, demostraciones en vivo, degustaciones y sorpresas para toda la comunidad.