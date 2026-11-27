Este viernes, los vecinos de Rivadavia mostrarán lo que aprendieron y los trabajos realizados en los talleres de oficios.

Este viernes 27 de noviembre, de 19,30 a 22,30, el Parque de Rivadavia será el escenario donde cientos de vecinos exhibirán las producciones, proyectos y habilidades adquiridas durante todo el año en la Escuela de Oficios Municipal. La jornada incluirá demostraciones en vivo, degustaciones y propuestas para toda la familia.

Con el objetivo de visibilizar el esfuerzo, la creatividad y el crecimiento profesional de su comunidad, la Municipalidad de Rivadavia llevará a cabo una nueva edición de la Muestra Anual de "Rivadavia Capacita". El encuentro se perfila como una verdadera vidriera del trabajo local, donde los estudiantes de los distintos talleres de oficios mostrarán al público todo lo aprendido a lo largo del ciclo lectivo 2026.

La cita tendrá lugar este viernes 27 de noviembre en el Parque de Rivadavia, en el horario de 19,30 a 22,30 horas, con entrada libre para que las familias, amigos y vecinos del departamento puedan acercarse a recorrer los stands y acompañar a los protagonistas de la noche.

Una noche de experiencias en vivo y sabores locales Lejos de ser una exposición estática, la propuesta está pensada para que el público pueda interactuar directamente con los procesos de trabajo. Según adelantaron desde la organización, la jornada contará con demostraciones en vivo, permitiendo observar de cerca las técnicas y herramientas que los alumnos dominan hoy gracias a su paso por las aulas y talleres municipales.

Además, el recorrido incluirá un espacio dedicado a degustaciones, donde se podrán probar las elaboraciones gastronómicas realizadas por los estudiantes del área culinaria, junto con diversas sorpresas preparadas especialmente para compartir en comunidad y celebrar el cierre de un año de intenso aprendizaje.