Esta noche de viernes y desde las 21, una propuesta con el boxeo del futuro en la Avenida Benavidez.

La promoción del boxeo en San Juan no se detiene y se multiplica en los esfuerzos particulares de gimnasios y clubes que ofrecen propuestas pese a todo. Este viernes, el turno es de Aconcagua GYM que en sus instalaciones de Avenida Benavídez, pondrá en ring una noche de varias peleas.

Serán 15 las peleas amateur, más 10 exhibiciones y 2 títulos Honor y Gloria. En Varones, Juan Cruz Sánchez enfrentará a Lisandro Quiroga, mientras que en Damas, Keila Vargas se medirá con Tatiana Carrizo.

Será una noche de viernes más que especial. El Club Aconcagua, en Benavídez al 5070 Oeste frente al Barrio Los Pinos, tomará la posta de la continuidad del box sanjuanino, con la fiscalización de RM BOXING y un valor de la entrada de $8000.