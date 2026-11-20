La deportista de 37 años se consagró en la World Cup de Karate en las modalidades de formas de mano vacía individual y por equipos, donde además es capitana.

La sanjuanina Yanina Navarro vivió una experiencia inolvidable en la World Cup de Karate disputada en la localidad de Moreno, Buenos Aires, donde consiguió dos primeros puestos y se consagró campeona mundial en formas de mano vacía individual y por equipos. San Juan alcanzó 51 medallas en la competencia y la delegación de Alma Fuerte obtuvo podio con sus 16 alumnos. Además participó la Asociación Civil de Artes Marciales Kuen-E-Yon (Kwan Chuan Fa), con destacados resultados.

A sus 37 años, y después de 11 años de practicar esta disciplina, Navarro destacó la importancia de haber podido competir en un certamen internacional de alto nivel, compartir la experiencia con deportistas de otros países y representar a la provincia.

Con 11 años de trayectoria en la disciplina, destacó el esfuerzo de toda la delegación y el apoyo recibido para representar a San Juan.

«Fue una experiencia increíble, tanto para mí como para los chicos. Pudimos salir de la provincia, competir en un mundial de alto nivel y enfrentarnos con deportistas de otros países. Nos estuvimos preparando muchísimo para conseguir estos resultados», expresó. «Fue una experiencia increíble, tanto para mí como para los chicos. Pudimos salir de la provincia, competir en un mundial de alto nivel y enfrentarnos con deportistas de otros países. Nos estuvimos preparando muchísimo para conseguir estos resultados», expresó.

Yanina es esposa y alumna de Neri Navarro, sensei sanjuanino de karate, 5° Dan y director de la Escuela de Karate Shotokan Almafuerte. En la competencia, además de su consagración individual, tuvo la responsabilidad de ser capitana del equipo que también alcanzó el primer puesto.