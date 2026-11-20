Lionel Messi y el equipo de Inter Miami inician este sábado su camino en la postemporada de la MLS enfrentando a Columbus Crew en búsqueda de la defensa del título.

Lionel Messi se prepara para iniciar los playoffs de la MLS contra Columbus Crew en el Nu Stadium.

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Lionel Messi se prepara para iniciar los playoffs de la Major League Soccer 2026 con Inter Miami, equipo que se medirá contra Columbus Crew este sábado a las 20 en el Nu Stadium de Miami. El encuentro marca el primer partido de la serie al mejor de tres, donde las Garzas buscarán defender el título conseguido en 2025.

La liga estadounidense, que comparte similitudes con el formato de la Liga Profesional argentina, inicia su fase eliminatoria con 18 equipos clasificados. Inter Miami avanzó como segundo en la Conferencia Este con 60 puntos, mientras que Columbus Crew culminó séptimo en la misma zona. El equipo de Messi no pierde contra Columbus Crew desde hace tres partidos.

Cómo llega el equipo de Inter Miami al debut Históricamente, el encuentro entre ambos ha sido parejo. La última vez que se enfrentaron, el 27 de septiembre, Columbus Crew se impuso por 2 a 1. Sin embargo, el antecedente más reciente en Miami, el 1° de agosto, terminó en un empate 2 a 2.

Para que Inter Miami aspire a retener el título, será crucial que Lionel Messi mantenga el alto nivel exhibido durante la temporada regular. El rosarino fue el máximo anotador con 26 goles, obteniendo así el Botín de Oro por segundo año consecutivo, y además se posicionó segundo en asistencias con 17 pases gol.