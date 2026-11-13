"Un encuentro Monumental": River jugará ante el Inter Miami de Messi en Buenos Aires

River Plate e Inter Miami oficializaron uno de los amistosos internacionales que promete marcar el verano de 2027: se enfrentarán el 19 de enero en el estadio Monumental. El club estadounidense anunció el encuentro mediante un comunicado oficial, mientras que el Millonario lo confirmó minutos después a través de sus redes sociales bajo una frase que rápidamente llamó la atención: “Se viene un encuentro Monumental” .

Inter Miami informó que su primer equipo viajará a Buenos Aires para disputar el partido de pretemporada ante River y anticipó la presencia de varias de las principales figuras de su plantel, entre ellas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro . El comunicado también menciona a Nicolás Otamendi y Thiago Almada entre los nombres que formarán parte del evento.

El encuentro será organizado por COC Global , en colaboración con los dos clubes, y buscará combinar el partido con distintas actividades destinadas a los hinchas. Los detalles sobre la venta de entradas, organización y propuestas adicionales serán informados próximamente a través de los canales oficiales de River e Inter Miami.

El escenario tendrá un significado particular para el rosarino. Durante años, el Monumental fue una de las casas de la Selección y allí protagonizó numerosos partidos con la camiseta argentina. Ahora volverá al césped de Núñez, pero vestido con los colores del Inter Miami y teniendo a River del otro lado.

La propia institución estadounidense destacó que su presencia representará el regreso de una de las grandes figuras de la historia de la Selección a uno de los estadios más ligados a su carrera internacional. El encuentro permitirá además que el público argentino vuelva a verlo en acción en Buenos Aires.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, luego de haber extendido recientemente su vínculo. El delantero continúa siendo el capitán y principal figura de un proyecto que incorporó durante los últimos años a varios futbolistas de reconocimiento internacional.

Un partido cargado de figuras

El amistoso no tendrá solamente a Messi como atractivo. Inter Miami anunció que el plantel que viajará a Buenos Aires cuenta actualmente con futbolistas como Casemiro, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, mientras que el comunicado oficial también menciona a Nicolás Otamendi y Thiago Almada entre las figuras que formarán parte del espectáculo.

El cruce será organizado por COC Global, empresa que tendrá a su cargo la producción y coordinación del evento junto con River e Inter Miami. La intención es desarrollar una jornada que vaya más allá de los 90 minutos, con diferentes propuestas destinadas a los hinchas de ambos clubes.

Para River, el encuentro también representará una oportunidad de medir su plantel frente a uno de los equipos de mayor crecimiento internacional de los últimos años y convertir al Monumental en escenario de un amistoso con enorme repercusión internacional.

Cuándo se juega River vs. Inter Miami

El partido quedó programado para el martes 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental, aunque todavía no fue informado oficialmente el horario de inicio.

Tampoco se conocen todavía los precios ni las etapas de comercialización de las entradas. Inter Miami indicó que la información sobre venta de tickets, organización y actividades complementarias será comunicada próximamente a través de los canales oficiales de las dos instituciones.

El Monumental, que actualmente cuenta con capacidad para más de 85.000 espectadores y fue confirmado como una de las sedes del Mundial 2030, volverá a recibir a Messi el próximo 19 de enero, esta vez en un enfrentamiento inédito entre River e Inter Miami.