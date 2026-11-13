Alario, héroe de una final de locos: Estudiantes ganó 3-2 y levantó la Supercopa Argentina

Estudiantes volvió a gritar campeón después de una final cargada de dramatismo en Córdoba. El Pincha derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia en tiempo suplementario y levantó la Supercopa Argentina , luego de desperdiciar una ventaja de dos goles y sufrir el empate mendocino cuando apenas quedaban segundos para el final. Lucas Alario apareció en el alargue y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche.

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El partido disputado en el Gigante de Alberdi tuvo prácticamente de todo. Estudiantes parecía haber construido una victoria cómoda gracias a la aparición de Guido Carrillo y un gol en contra de Iván Villalba, pero la Lepra reaccionó en los minutos finales y consiguió un 2-2 agónico que llevó la definición más allá de los 90 minutos.

Cuando el golpe parecía haber dejado al equipo platense contra las cuerdas, apareció Alario. El delantero, que había ingresado sobre el cierre del tiempo reglamentario y había quedado involucrado en la jugada que derivó en el empate mendocino, encontró su revancha con el cabezazo que valió una nueva estrella para Estudiantes.

Durante buena parte del encuentro hubo poco margen para las diferencias. Independiente Rivadavia consiguió sostener el desarrollo hasta que, a los 9 minutos del segundo tiempo , Joaquín Tobio Burgos ejecutó un córner y Carrillo apareció por el segundo palo para conectar un potente cabezazo y establecer el 1-0.

El delantero volvió a ser determinante apenas 13 minutos más tarde. Tras un taco de Alexis Castro, Carrillo quedó lanzado hacia el arco e intentó superar a Villalba. La pelota terminó rebotando en el defensor mendocino y descolocó al arquero Emmanuel Gómez Riga para transformarse en el 2-0 de Estudiantes .

Con dos goles de ventaja y pocos minutos por jugar, el título parecía empezar a viajar hacia La Plata. Pero Independiente Rivadavia estaba lejos de entregarse.

Dos cabezazos y un empate increíble en el final

La reacción comenzó a los 43 minutos, cuando Matías Fernández ganó por izquierda, envió el centro y encontró a José Florentín en soledad dentro del área. El mediocampista cabeceó hacia el ángulo y descontó para darle vida a la Lepra.

Lo más dramático todavía estaba por llegar. Cuando quedaban apenas diez segundos de los cinco minutos adicionados, Juan Manuel Elordi envió otro centro desde la izquierda e Iván Villalba se lanzó de cabeza para marcar el 2-2. El mismo defensor que había convertido en contra para el segundo gol platense encontraba ahora su revancha y mandaba la final al suplementario.

La acción tuvo además a Alario como uno de sus protagonistas. El delantero intentó despejar de cabeza, pero terminó dejando la pelota en la zona donde comenzó la acción que derivó en el centro de Elordi. El Pincha pasó en cuestión de minutos de acariciar el trofeo a tener que jugar otros 30.

Alario pasó del error a convertirse en el héroe

El fútbol le dio rápidamente una revancha. A los 6 minutos del segundo tiempo suplementario, Baltasar Rodríguez ejecutó un tiro libre y Alario ganó en las alturas para peinar la pelota y marcar el 3-2 definitivo.

El festejo tuvo un significado especial para el delantero, acostumbrado a aparecer en partidos decisivos. Con River había marcado en la final de la Copa Libertadores 2015 ante Tigres, en la Recopa Sudamericana 2016 frente a Independiente Santa Fe y un hat-trick en la recordada final de Copa Argentina ante Rosario Central. Con Estudiantes ya había convertido un doblete en la conquista del Trofeo de Campeones 2025.

Carrillo fue otra de las grandes figuras del campeón. Además de abrir el partido, participó directamente en la jugada del segundo gol y sumó su sexto título con la camiseta de Estudiantes.

¡De cabeza para volver a adelantarse en Córdoba! ☝️⚽ https://t.co/zEZS2TD2yZ — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 13, 2026

La polémica que también dejó la final

El suplementario tuvo una jugada que provocó fuertes reclamos de Independiente Rivadavia. Con Estudiantes nuevamente en ventaja, Florentín cayó dentro del área tras un contacto de Leandro González Pirez durante una pelota parada.

El árbitro Yael Falcón Pérez decidió continuar el partido y Héctor Paletta, encargado del VAR, tampoco lo convocó para revisar la acción en el monitor. La Lepra reclamó penal, pero la decisión no se modificó y el marcador permaneció 3-2.

Estudiantes alcanzó su título número 20

La Supercopa Argentina significó la vigésima consagración oficial en la historia de Estudiantes, que volvió a sumar una copa a su vitrina después de una noche que estuvo a segundos de escapársele.

El título también le entregó al Pincha un lugar en la Recopa de Campeones 2027, el nuevo triangular oficial que reunirá al ganador de la Supercopa Argentina, al campeón de la Supercopa Internacional y al vencedor de la Copa Argentina. Rosario Central ya tiene asegurada otra de las plazas.

El calendario de Estudiantes todavía guarda otra definición de enorme magnitud: el equipo de Alexander Medina deberá enfrentar a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores, con la posibilidad de cerrar la temporada sumando el título más importante de Sudamérica.