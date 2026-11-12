El Deportista del Año 2026 ya está en marcha: el periodismo deportivo se reunió para celebrar el regreso

El deporte sanjuanino se prepara para vivir una fiesta que promete recuperar una de sus tradiciones más importantes. Después de siete años de ausencia, el Deportista del Año de DIARIO DE CUYO comenzó a transitar el camino hacia su edición número 20, con un encuentro que reunió a poco más de 50 periodistas deportivos de distintos medios de comunicación de la provincia.

La cita fue en American Bar, en Desamparados, donde se compartieron detalles de la organización y se presentó el mecanismo que definirá a los grandes protagonistas de la temporada 2026.

La reunión tuvo un condimento especial: el reencuentro de colegas que durante años compartieron coberturas, competencias e historias del deporte sanjuanino. Entre abrazos, charlas y brindis, los comunicadores conocieron el cronograma de la elección y el rol central que tendrán en esta nueva etapa, ya que serán parte del proceso que terminará consagrando a los deportistas más destacados del año.

Durante el encuentro, Pablo Dellazoppa, gerente general de DIARIO DE CUYO, agradeció el acompañamiento de los medios y destacó la importancia de recuperar una iniciativa que forma parte de la identidad deportiva de San Juan. También explicó que el regreso del premio se enmarca en la previa de un año especial para el diario, que en 2027 cumplirá 80 años.

Dellazoppa remarcó que la intención es que el reconocimiento no se limite únicamente a quienes alcanzaron grandes resultados deportivos, sino que también permita visibilizar las historias que existen detrás de cada logro: el esfuerzo de las familias, los entrenamientos, los viajes, los sacrificios y el acompañamiento de clubes y asociaciones. La propuesta es ampliar la mirada y mostrar también a quienes hacen posible que los deportistas lleguen a lo más alto.

Pablo Dellazoppa, gerente General de DIARIO DE CUYO, brindó la bienvenida a los periodistas deportivos. Junto a él Diego Castillo, secretario de Redacción; Walter Cavalli, coordinador del Deportista del Año; Andrés Montes, gerente Comercial; y Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Andesmar.

Por su parte, Diego Castillo, secretario de Redacción de DIARIO DE CUYO, brindó detalles del sistema de elección y confirmó que las 24 federaciones deportivas de San Juan participaron de la primera etapa,eligiendo cinco representantes por disciplina. Sobre esa nómina se realizará la votación popular, que permitirá conformar las ternas de candidatos.

La participación comenzará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26 inclusive. Los sanjuaninos podrán votar a través de la página web de DIARIO DE CUYO o mediante los cupones que se publicarán en la edición papel del diario. En el sistema digital se permitirá un voto por número de documento y correo electrónico, mientras que en la modalidad impresa se podrán presentar todos los cupones que cada participante quiera completar.

El primer cupón aparecerá este viernes y podrá depositarse en las urnas que se habilitarán en distintos puntos de la provincia. Una de ellas estará ubicada en la sede de DIARIO DE CUYO, sobre avenida Circunvalación y Alem, Trinidad. Además, se anticipó que habrá espacios de votación durante la Fiesta Nacional del Sol y que próximamente se informarán otros puntos de recepción.

Premio para quienes voten al Deportista del Año

Una de las novedades que buscará incentivar la participación será un sorteo especial: todos los sanjuaninos que voten, tanto por internet como mediante el diario papel, participarán por una moto 0 kilómetro. De esta manera, la organización apunta a ampliar la convocatoria y convertir la elección en una iniciativa que involucre a toda la comunidad deportiva.

El cronograma continuará el domingo 29 de noviembre, fecha prevista para dar a conocer las ternas surgidas de la votación popular. Luego, el miércoles 2 de diciembre, se reunirá el jurado en Amancay para deliberar y definir a los ganadores de las distintas disciplinas.

Finalmente, la gran fiesta de premiación se realizará el 17 de diciembre, en un lugar que todavía está por confirmarse. Allí se conocerán los nombres de los deportistas que recibirán las distinciones de esta edición histórica.

También tomó la palabra Walter Cavalli, coordinador de la elección, quien celebró el regreso de una iniciativa que lleva dos décadas de historia y convocó a los periodistas a acompañar la difusión. Su mensaje apuntó a recuperar el espíritu de una fiesta que nació en DIARIO DE CUYO, pero que con el paso de los años se convirtió en un reconocimiento de todo el deporte sanjuanino.

Así, con el respaldo de los medios, las federaciones y las instituciones deportivas, el Deportista del Año comenzó a escribir un nuevo capítulo. Una vuelta esperada que busca recuperar una tradición, reconocer el esfuerzo de los atletas y volver a reunir a San Juan alrededor de sus grandes protagonistas.