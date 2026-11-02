Un clásico del deporte sanjuanino está de regreso: Diario de Cuyo presentó el Deportista del Año

Desde aquel 2001 nunca se interrumpió. El 2019 se convertiría en la última edición inesperadamente pero fue solamente un hasta pronto porque en este 2026 y tras siete años de ausencia forzada , DIARIO DE CUYO con el respaldo incondicional del Gobierno de San Juan anunció formalmente el regreso del Deportista de Año .

En la sala de Prensa del Estadio Aldo Cantoni , DIARIO DE CUYO junto al Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura confirmó que la premiación se realizará en el mes de diciembre , con todos los detalles que pusieron al Deportista del Año como un producto auténticamente sanjuanino .

Pablo Dellazoppa , Gerente de DIARIO DE CUYO, fue quien abrió la rueda ante el periodismo de San Juan remarcando que desde que se inicio esta nueva etapa en la empresa, un tema de agenda presente siempre y prioritario fue reeditar el Deportista del Año . Dellazzoppa remarcó la trascendencia que se ganó el premio en la sociedad de San Juan, en cada ámbito, trascendiendo todo. Volver a ponerlo en escena, con el respaldo del Gobierno , fue otra de las aristas que el gerente del Diario destacó.

Posteriormente, el Ministro de Turismo, Deporte y Cultura, Guido Romero , se explayó sobre el significado de estar apoyando este premio. Diario de Cuyo es una marca registrada en San Juan y para el ministro, que el Deportista del Año se haya sostenido en el tiempo, no fue más que confirmar que los sanjuaninos adoptaron el premio como suyo , más allá del medio. "Es un clásico de San Juan que hacía siete años que estaba dormido. Fue una iniciativa de DIARIO DE CUYO, con el acompañamiento del Gobierno, y esperamos que con el acompañamiento de todos los medios pueda volver a despertarse y que sea algo muy bueno", expresó el funcionario .

Romero también agregó: "Poder darles un regalo al alma a los deportistas, que durante todo el año hacen esfuerzos, tienen que hacer renuncias y trabajan para lograr sus objetivos, creo que es algo muy importante. El deporte es una escuela de la vida, una de las principales, porque es una escuela que nos enseña la perseverancia, el sacrificio y las renuncias" , sostuvo.

Presentación del Deportista del Año en el Estadio Aldo Cantoni.

Romero habló luego de la impronta del trabajo del gobernador Orrego colocando en el mismo juicio de valor para San Juan la presencia de grandes eventos internacionales como el Ironman que posicionó a la provincia en el mundo como así también el deporte Social, la presencia en los Evita, en los Binacionales. Es deporte todo y es prioritario en el plan gubernamental.

Pasó la presentación. El Deportista del Año está de regreso en San Juan y ya comenzó ese movimiento que recorre cada uno de los deportes de las 24 federaciones que estarán incluídas en esta edición 2026. Con la presentación en sociedad de los deportistas más destacados para que luego, los sanjuaninos a través de Diario de Cuyo, elijan a los tres de cada terna. En simultaneo, la conformación del Jurado de notables de San Juan que tendrán luego la tarea de elegir a cada ganador y al Deportista del Año. Además, el trabajo incesante para darle forma a la Gala que volverá a reunir en San Juan a todo el deporte. La última fue en 2019, la ganó Matías Sánchez, fue un hasta pronto que hoy DIARIO DE CUYO termina con la reedición de una de sus actividades más queridas, en la previa de lo que serán los 80 años de periodismo al servicio de la provincia.

Dellazoppa sobre el Deportista del Año: "Es un homenaje al deportista"

Durante la presentación, Pablo Dellazoppa, gerente de DIARIO DE CUYO, expresó su satisfacción por el regreso de la iniciativa y destacó la expectativa que genera en el ámbito deportivo provincial. “Esta fiesta es un mimo, un homenaje al deportista, que durante todo el año trabaja y se esfuerza para llegar a este reconocimiento. Se empieza a palpar lo que significa esta elección para San Juan, no solamente para los deportistas y los medios de comunicación, sino también para los sanjuaninos, que están atentos y quieren votar", señaló.

Uno de los aspectos centrales de esta edición será la participación de las federaciones, que tendrán la responsabilidad de proponer a los cinco deportistas más destacados de cada disciplina. El plazo para completar esa primera instancia se extenderá hasta el 11 de noviembre, fecha a partir de la cual comenzará a definirse la nómina de candidatos.

Dellazoppa hizo hincapié en que el reconocimiento no debe limitarse a los resultados deportivos, sino que también tiene que contemplar el trabajo que existe detrás de cada atleta. "Hay un trabajo puertas adentro, de los deportistas, sus familias y todo el esfuerzo que hacen estos chicos y chicas", destacó.

La votación popular será otra de las instancias importantes. La organización buscará recuperar una metodología similar a la de ediciones anteriores, incorporando las herramientas tecnológicas actuales y también alternativas de participación a través de las redes sociales.

"Esperamos terminar las votaciones durante la Fiesta Nacional del Sol, para que todos los sanjuaninos que participen del evento puedan seguir votando", explicó Dellazoppa sobre el calendario previsto.

Una vez concluida esa etapa, llegará el momento de la evaluación de un jurado especializado, integrado por personas con conocimiento del ámbito deportivo y de las particularidades de cada disciplina. Su tarea será definir a los mejores representantes de cada categoría. "Se conformará un jurado más profesional, que entiende de deportes y conoce el trabajo de cada una de estas disciplinas", explicó el gerente de DIARIO DE CUYO al referirse al tramo final de la elección.

La ceremonia de premiación está prevista para mediados de diciembre, en un evento que reunirá a los protagonistas de la temporada. Así, el regreso del Deportista del Año no solo recupera una tradición de DIARIO DE CUYO, sino que también vuelve a poner en primer plano el esfuerzo de quienes representan a San Juan en las distintas competencias.



Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo.-