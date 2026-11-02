Se conocieron los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel ante Boca

La Liga Profesional publicó los audios del VAR de las dos expulsiones de River en el Superclásico disputado en La Bombonera , que terminó con victoria de Boca por 1-0 . La difusión se dio horas después del partido, que estuvo marcado por las polémicas arbitrales y por fuertes reclamos desde el lado de Núñez.

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El material deja escuchar las conversaciones entre el árbitro Nicolás Ramírez y la cabina, a cargo de Silvio Trucco , con Gastón Suárez como AVAR.

La primera revisión ocurrió a los 7 minutos , cuando Lucas Martínez Quarta frenó a Miguel Merentiel , que se dirigía al arco con la pelota dominada. Ramírez no había sancionado la infracción en la cancha, pero desde el VAR le advirtieron que había “una sujeción con los dos brazos” .

Tras ver las imágenes, el árbitro reconoció que no la había observado y modificó su fallo : cobró tiro libre directo para Boca y expulsó al defensor de River por impedir una oportunidad manifiesta de gol .

La segunda decisión llegó a los 34 minutos del segundo tiempo , cuando Gonzalo Montiel cometió una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco . En este caso, Ramírez mostró la roja directa y la cabina revisó la jugada para confirmarla .

LOS AUDIOS DE VAR EN LA EXPULSIÓN DE GONZALO MONTIEL. pic.twitter.com/jyUkFQf3A4 — Info Argentino (@GonzaLog84251) November 2, 2026

Según los audios, Suárez consideró que la entrada tuvo alta intensidad y fuerza y que el lateral fue a buscar el tobillo. Trucco coincidió: el contacto fue con los tapones en la zona blanda del tobillo y hubo una torsión, por lo que la jugada podía provocar una lesión. La cabina la calificó como una plancha clara al tobillo.

Con las dos expulsiones, River terminó con nueve jugadores y Boca se quedó con el triunfo en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2026, que lo dejó como líder de la tabla anual. Tras el partido, Montiel cuestionó con dureza la actuación de la terna arbitral.