La AFA implementará el VAR semiautomático en el fútbol argentino: cuándo será el debut

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la incorporación del VAR semiautomático al fútbol argentino , una nueva herramienta tecnológica que permitirá mejorar la precisión de las decisiones arbitrales en las jugadas de fuera de juego.

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El sistema tendrá su primera aparición en la final del Torneo Clausura 2026 y luego se extenderá a todos los partidos de la Liga Profesional.

El anuncio se realizó este viernes a través de un comunicado oficial. Según informó la entidad, el estreno de la tecnología SAOT (Semi-Automated Offside Technology) será el próximo 12 de diciembre , cuando se dispute la final del campeonato en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La implementación será progresiva. Después de esa primera experiencia, la AFA tiene previsto que el sistema quede instalado de manera permanente desde el Torneo Clausura 2027 , por lo que estará disponible en todos los encuentros de la máxima categoría del fútbol argentino.

La incorporación forma parte de un proceso de modernización del arbitraje que busca agilizar las revisiones del VAR y reducir los márgenes de error en las decisiones vinculadas con las posiciones adelantadas.

Cómo funcionará el VAR semiautomático

La tecnología SAOT fue desarrollada por Genius Sports y utiliza la plataforma de inteligencia artificial GeniusIQ para generar una réplica digital del partido en tiempo real. A partir del procesamiento de imágenes y datos, permite determinar con mayor precisión la posición de los futbolistas en el momento en que se produce un pase.

Para lograrlo, el sistema utiliza cámaras de última generación que capturan los movimientos de los jugadores y un software especializado que procesa la información. De esta manera, ofrece a los árbitros asistentes del VAR herramientas para identificar posibles posiciones adelantadas con mayor rapidez y precisión.

Su incorporación apunta a reducir los tiempos de revisión y brindar mayores elementos tecnológicos para resolver jugadas que suelen generar polémicas, especialmente aquellas en las que las diferencias entre un atacante habilitado y uno adelantado son mínimas.

En qué ligas ya se utiliza esta tecnología

Con esta decisión, la Liga Profesional argentina se sumará a distintas competencias internacionales que ya incorporaron el sistema de fuera de juego semiautomático.

Entre ellas se encuentran la Premier League, las competiciones de la UEFA y la CONMEBOL, además de las principales ligas de Francia, Brasil, Italia y México.

El debut en la final del Clausura será el primer paso del proyecto de la AFA, que prevé extender la herramienta a toda la competencia a partir de 2027.