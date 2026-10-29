La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: todos contra todos y River fue el único que votó en contra

El fútbol argentino volverá a cambiar su formato en 2027. La Liga Profesional aprobó este jueves una nueva estructura para la Primera División que dejará atrás las actuales zonas y pasará a un sistema de todos contra todos a lo largo del año , aunque mantendrá los torneos Apertura y Clausura, sus respectivos playoffs y una tabla anual acumulada. En la votación, River fue el único club que se manifestó formalmente en contra .

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La decisión fue tomada durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en Puerto Madero. El esquema mantendrá a 30 clubes en Primera División , uno de los puntos que generó el rechazo de River, cuya dirigencia viene reclamando una reducción progresiva de participantes y una reorganización más profunda de las competencias.

La principal modificación será que desaparecerán las zonas A y B . Los 30 clubes integrarán una misma competencia y cada equipo enfrentará al menos una vez a todos los demás durante la temporada.

El calendario tendrá 30 fechas . Como existen 30 participantes, cada club tiene 29 rivales diferentes: enfrentará una vez a cada uno de ellos y repetirá únicamente el clásico o emparejamiento asignado, con la localía invertida. De esta manera, cada equipo completará 30 partidos durante la fase regular anual.

30 equipos y una sola tabla general , sin división en zonas.

Cada club enfrentará una vez a los otros 29 equipos .

Habrá un partido adicional contra el clásico o rival asignado, por lo que los clásicos se disputarán dos veces en el año .

Las primeras 15 fechas corresponderán al Apertura .

Los 16 mejores después de la fecha 15 jugarán los playoffs por ese título.

Para el Clausura , todos volverán a comenzar desde cero en la tabla específica del torneo.

Entre las fechas 16 y 30 se jugará contra los rivales pendientes y se repetirá el clásico.

Los 16 mejores del Clausura también avanzarán a playoffs.

Los puntos obtenidos durante las 30 fechas se acumularán, además, en la tabla anual, que tendrá su propio campeón.

Apertura y Clausura seguirán teniendo playoffs

Aunque se elimina la división por zonas, no desaparecerán los campeonatos semestrales. Después de las primeras 15 jornadas se cerrará la tabla del Apertura y los 16 mejores equipos clasificarán a los octavos de final. De acuerdo con los detalles difundidos tras la reunión, octavos y cuartos se disputarán a un solo partido con localía para el mejor ubicado, mientras que semifinales y final tendrán escenario neutral. Del mismo modo se definirá el Clausura durante la segunda mitad del año.

Un punto importante es que el Clausura comenzará con todos los equipos nuevamente en cero puntos para determinar sus clasificados a los playoffs. Sin embargo, lo conseguido durante el Apertura no desaparecerá: seguirá acumulándose para la tabla anual. Así, un equipo podría tener un mal primer semestre y recuperarse para competir por el Clausura, mientras que los puntos de ambos torneos seguirán siendo decisivos para la clasificación general.

Habrá tres campeones durante la temporada

El sistema mantendrá la particularidad que el fútbol argentino incorporó recientemente: habrá tres campeones de Liga. Uno será el ganador de los playoffs del Apertura, otro surgirá del Clausura y el tercero será el club que termine primero en la tabla anual después de las 30 fechas.

Esa tabla general tendrá ahora una diferencia importante con la actual: todos los equipos habrán enfrentado a los mismos 29 rivales durante la temporada, algo que no ocurre con el esquema de zonas.

La clasificación a las copas internacionales mantendrá, en principio, el mismo criterio: habrá lugares para los campeones y para los mejores ubicados en la tabla anual. Tampoco se modificará el esquema general de descensos: continuarán siendo dos, uno determinado por los promedios y otro por la tabla anual.

Por qué River fue el único que votó en contra

River estuvo representado en la reunión por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general, y decidió rechazar formalmente la modificación. El principal cuestionamiento del Millonario no estuvo centrado en la eliminación de las zonas, sino en la decisión de mantener 30 equipos en Primera División.

La institución de Núñez viene planteando desde hace meses la necesidad de reducir progresivamente la cantidad de participantes y avanzar hacia un torneo con una estructura más estable. Entre sus propuestas también aparecen cambios en el calendario, las ventanas del mercado de pases, los derechos televisivos y los mecanismos de evaluación arbitral.

Desde River entienden que pasar al todos contra todos mejora algunos aspectos de la competencia, pero que no resuelve el problema estructural mientras continúen 30 clubes en la máxima categoría. A la salida del Comité Ejecutivo, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, explicó por qué el planteo de River no consiguió acompañamiento entre los demás clubes. “Solo River planteó la postura de 20 equipos. Ningún club estaba convencido de fomentar 10 descensos masivos”, señaló.

Malaspina también reconoció que reducir drásticamente la cantidad de participantes encuentra una resistencia lógica dentro de la propia Liga. “No veo un consenso para ir en esa dirección. Es muy difícil votar en contra de un interés propio, pero esto viene así desde 2014. Durante muchos años hemos fracasado”, agregó el dirigente. Sus declaraciones reflejan uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una Primera División de 20 equipos: una reducción de esa magnitud implicaría que varias instituciones actualmente integrantes de la máxima categoría deban perder su lugar en un período relativamente corto.

Estudiantes de La Plata también había expresado diferencias con el proyecto. Sin embargo, no pudo votar formalmente durante la reunión: debido a las suspensiones que afectan a sus principales autoridades, el representante que concurrió no tenía facultades para emitir el sufragio. Por eso, River quedó como el único voto en contra registrado.

Qué problema busca corregir el nuevo sistema

El actual formato divide a los 30 equipos en dos zonas y permite que clubes que no enfrentaron a los mismos rivales sean comparados posteriormente dentro de una única tabla anual. Eso podía generar distorsiones tanto en la pelea por las copas como en el descenso y, desde 2026, incluso en la lucha por el título anual. También ocurría que un equipo podía quedar noveno en una zona con más puntos que el octavo clasificado de la otra y, aun así, quedar eliminado de los playoffs.

Con el formato aprobado para 2027, todos los equipos deberán cruzarse durante el año, aunque la temporada seguirá dividida en dos competencias semestrales para definir los campeones del Apertura y Clausura. El mismo esquema está previsto para continuar en 2028, invirtiendo las localías de los partidos para equilibrar los enfrentamientos entre los clubes.