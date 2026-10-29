Día Provincial del Guardavidas: Un homenaje para la memoria en la piel de los Romero

Será un verano de alerta. Histórico por el caudal que prometen tener nuestros ríos y nuestros embalses. Todo indica que la labor de los Guardavidas en San Juan tendrá otro rol protagónico, intenso y demoledor para poder brindar seguridad. No es una tarea menor y puede que se revalorice con el Fenómeno del Niño.

Pero en San Juan, una familia de estirpe guardavidas como lo son los Romero Chicahuala están detrás de un proyecto ya presentado en la Legislatura Provincial para instituir el 13 de Octubre de cada año como el Día Provincial del Guardavidas. El proyecto tiene eco en el Bloque Bloquista y ya fue incorporado en sesíon dentro de la Cámara. Ese primer paso ya se dio y ahora, esperan la resolución.

Pero detrás del frío proyecto de ley está la verdadera y sentida razón del planteo de los hermanos Andrés, Florencia, Luz María, Agustín y Sofía, que son todos guardavidas. Su idea es homenaje, reconocimiento para su primo Sergio Chicahuala que un 13 de Octubre de 1996 falleció en el Dique de Ullum siendo guardavidas y con apenas 18 años. Esa pérdida marcó a toda su familia. No es casualidad que todos sus sobrinos hayan abrazado la profesión y como mejor homenaje quieren que el día de su muerte sea el Día Provincial del Guardavidas.

Andrés Romero, guardavidas de experiencia en Cuesta del Viento, Punta Negra y Ullum, es quien encabeza esta iniciativa y lleva la voz de todos sus hermanos: 'En la familia, Sergio es una presencia permanente para todos. Su historia, su amor por esta actividad y las condiciones en las que se fue, nos han marcado siempre. Yo y mis hermanos nos metimos en esta profesión por todo lo lindo que genera, más allá de las retribuciones económicas. Esto es vocación, eso lo heredamos y lo mamamos en la familia. Sergio amaba esto y qué mejor homenaje que San Juan tenga su día. Está el día nacional que es el 14 de febrero, pero sería lindo tener una conmemoración sanjuanina', explicó el mayor de los Romero.

'Además, esto puede que se convierta en la manera de organizarnos, de unirnos para todo. El perfeccionamiento es clave en la profesión, la preparación permanente, la actualización en todas las técnicas de rescate, todo suma. Todo nos sirve y estando más unidos, probablemente se pueda canalizar mejor todo esto', explicó Andrés. 'Además, esto puede que se convierta en la manera de organizarnos, de unirnos para todo. El perfeccionamiento es clave en la profesión, la preparación permanente, la actualización en todas las técnicas de rescate, todo suma. Todo nos sirve y estando más unidos, probablemente se pueda canalizar mejor todo esto', explicó Andrés.

El proyecto encontró eco en el Bloquismo y ya tomó estado parlamentario: 'Se están dando todos los pasos necesarios y formales para que se concrete. Hemos asistido a todas las reuniones necesarias y esperamos resolverlo pronto y bien. Sería el mejor homenaje' agregó Romero.

Por último, el experimentado guardavidas de la familia Romero miró al futuro de su actividad: 'Será un verano intenso, que nos pondrá a prueba a todos en San Juan. Como guardavidas tenemos la tremenda responsabilidad de cuidar a todos y estamos a la altura. Se viene la reválida con todos los colegas, se adelantan los tiempos y debemos estar más que preparados. Unidos todos nos puede potenciar en todo sentido'.

Actualmente, la provincia de San Juan cuenta con cuatrocientos guardavidas y alrededor de trecientos cincuenta están activos. La provincia cuenta con dos escuelas de formación de guardavidas, las dos con muchas cualidades muy buenas y destacados formadores. También, la provincia cuenta con siete piletas climatizadas, alrededor de setenta campings con piletas para uso recreativo del lugar. Los cuatro diques, Ullum, Punta Negra, Cuesta del Viento y San Agustín, los cuatro con actividades acuáticas muy diversas sin dejar de mencionar sus playas y sus usos, ya que en los cuatro se realiza natación de aguas abiertas, siendo Punta Negra el más activo actualmente. Varios cursos de río, como la bajada del Dique de Ullum, con clubes con diversas actividades acuáticas y recreativas. El rio de calle Las Moras en Zonda con concurrencias masivas de gente durante la época de calor y durante el año en general.

EL ACCIDENTE

El 13 de octubre de 1996 con apenas 18 años, Sergio Chicahuala, falleció en un desgraciado accidente durante una práctica de finalización del curso de guardavidas. Él y otros compañeros se encontraban en una rampa de botado de un complejo del dique de Ullum, en la provincia de San Juan. Estaban sacando del agua un velero; y mientras lo hacían, empujando el tráiler, el mástil de la embarcación hizo “un arco eléctrico” con la línea de alta tensión de un alumbrado público y demás columnas con cables, las que después de un evento habían quedado por debajo de la altura de seguridad.

Sergio iba en la proa (la parte delantera de la embarcación) tirando el cable de acero del malacate para subir el bote al tráiler; y los demás compañeros estaban en la popa (la parte trasera de la embarcación) empujándola. Y en el momento en el que el mástil de la embarcación hizo contacto con el arco voltaico de la línea eléctrica, se produjo el fatal accidente. Sergio quedó sujetado del cable al tráiler y murió electrocutado; y los demás compañeros fueron expulsados por el aire y sobrevivieron.