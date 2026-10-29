IRONMAN San Juan: el policía cordobés que llegó pedaleando y desafiando todos sus límites

"La idea es demostrarte que lo imposible no existe". Así entiende la vida Silvio Rodríguez. Este policía cordobés, vecino de La Laguna en el Sureste de Córdoba, que decidió desafiar sus propios límites para debutar en el Ironman San Juan, nada más ni nada menos. Es que el Triatlon Full no admite dudas, es resistencia, fortaleza mental y el resto...

Creador de contenidos en su Instagram silviorodriguez.ok, el cordobés vive a full la previa de un fin de semana con el mejor triatlon del mundo en San Juan.

Estará el domingo en la más temida y exigente de la trilogía que San Juan concentrará este 2026. Empezó hace poco con el triatlon. Corrió dos Super Sprint en pileta, habiendo arrancado desde cero en la natación. En la bici, encontró rápido el paso y tan cómodo se sintió que hasta se dio el lujo de hacer los 700Kms desde su pueblo hasta San Juan para ser parte del Ironman. El pedestrismo es su fuerte, porque viene de running, tiene ya experiencia y apunta a que sea su faceta más sólida.

'Es tremendo el ambiente deportivo que se respira en San Juan. Se siente esa pasión por el deporte, por el ciclismo y esto del Ironman es algo sensacional. Será mi primer triatlon Full y esto nació a fines del 2025. Yo hago contenidos en mis redes y el año pasado hice un desafío de correr todos los días 15K, cuando se terminó le pregunté a mis seguidores qué venía por delante y la respuesta de uno fue brutal: Me recodaron mi frase de cabecera 'LA IDEA ES DEMOSTRARTE QUE LO IMPOSIBLE NO EXISTE' y me desafiaron a correr un Ironman. Lo asumí, empecé a prepararme y arranque de cero nadando, luego en la bici y así se dio. Es algo sensacional' contó el policía de la Caminera de Córdoba que además le agregó el plus de llegar a San Juan pedaleando.

'Es algo que volvería a repetir. En la ruta, en cada pueblo, en cada paso, la gente fue muy solidaria. Me alentaron, me ayudaron y hasta me dieron bebidas isotónicas, dulces y demás. Fue muy lindo, muy fuerte. Y cuando llegué a San Juan me encontré con todo esto que es el Ironman y como lo viven. Increíble. Es la mejor decisión que pude tomar', agregó Silvio. 'Es algo que volvería a repetir. En la ruta, en cada pueblo, en cada paso, la gente fue muy solidaria. Me alentaron, me ayudaron y hasta me dieron bebidas isotónicas, dulces y demás. Fue muy lindo, muy fuerte. Y cuando llegué a San Juan me encontré con todo esto que es el Ironman y como lo viven. Increíble. Es la mejor decisión que pude tomar', agregó Silvio.