    • 19 de octubre de 2026 - 18:24

    IRONKIDS 2026: Una propuesta para que los más chicos sean parte del efecto IRONMAN en San Juan

    Será el sábado 31 en España y Avenida Ignacio De la Roza. Las inscripciones tienen un valor de $25.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME.

    Especial. El Ironkids volverá a copar las calles de San Juan en un sábado especial para despedir octubre.

    Especial. El Ironkids volverá a copar las calles de San Juan en un sábado especial para despedir octubre.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un año muy especial para el deporte sanjuanino, el IRONKIDS volverá a formar parte del itinerario de actividades vinculadas al IRONMAN en San Juan. La propuesta está pensada para que los más chicos puedan disfrutar de una experiencia deportiva, saludable y divertida, compartiendo una jornada que busca acercarlos al deporte desde una mirada recreativa y familiar.

    Leé además

    Fausto Vera.

    River: Fausto Vera sufrió un desgarro y podría perderse el Superclásico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    river y boca, los unicos argentinos entre los 20 clubes mas valiosos de america

    River y Boca, los únicos argentinos entre los 20 clubes más valiosos de América

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. Para participar, será necesario completar previamente los datos solicitados durante el proceso de inscripción, información que será utilizada exclusivamente para la acreditación de los participantes y la cobertura del seguro.

    Inscripciones: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBZht76OviHKSjcFnQPGYiQra0ua4k146kePtONWzqSoJLQ/viewform

    La inscripción tiene un valor de $25.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. De esta manera, la actividad deportiva suma también un importante componente solidario y de compromiso con la comunidad.

    Las acreditaciones se realizarán los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14 a 20, en la Expo 2026, stand de FundaME. La organización remarcó que los datos personales solicitados durante la inscripción serán utilizados exclusivamente para los fines previstos, sin ser destinados a usos indebidos o ilegales.

    El IRONKIDS se suma así al calendario de actividades que acompañan al IRONMAN en San Juan y propone que los más chicos también sean protagonistas de esta gran fiesta deportiva. Una jornada para disfrutar en familia, promover hábitos saludables y vivir una experiencia inolvidable alrededor del deporte.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imponentes. Los mejores deportivos de Argentina estarán este sábado en el Villicum.

    60 autos deportivos llegan al Villicum en otra fecha del Trak Day Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Capìtán. Lucas Ordoñez fue uno de los más emocionados en el regreso de Argentina a San Juan.

    Argentina volvió a sus afectos en San Juan en medio de un ambiente cargado de emociones

    Por Ariel Poblete
    cristiano ronaldo fue suspendido por 30 dias y debera pagar una multa de 255 euros por abandonar la concentracion de portugal

    Cristiano Ronaldo fue suspendido por 30 días y deberá pagar una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una pesadilla: el calvario que sufrio union en mendoza con un vestuario con olor a acido y una entrada en calor en la tribuna

    "Una pesadilla": el calvario que sufrió Unión en Mendoza con un vestuario con olor a ácido y una entrada en calor en la tribuna

    Por Vanessa Chaparro