IRONKIDS 2026: Una propuesta para que los más chicos sean parte del efecto IRONMAN en San Juan

Será el sábado 31 en España y Avenida Ignacio De la Roza. Las inscripciones tienen un valor de $25.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME.

Especial. El Ironkids volverá a copar las calles de San Juan en un sábado especial para despedir octubre.

En el marco de un año muy especial para el deporte sanjuanino, el IRONKIDS volverá a formar parte del itinerario de actividades vinculadas al IRONMAN en San Juan. La propuesta está pensada para que los más chicos puedan disfrutar de una experiencia deportiva, saludable y divertida, compartiendo una jornada que busca acercarlos al deporte desde una mirada recreativa y familiar.

El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. Para participar, será necesario completar previamente los datos solicitados durante el proceso de inscripción, información que será utilizada exclusivamente para la acreditación de los participantes y la cobertura del seguro.

Inscripciones: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmBZht76OviHKSjcFnQPGYiQra0ua4k146kePtONWzqSoJLQ/viewform

La inscripción tiene un valor de $25.000 y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia. De esta manera, la actividad deportiva suma también un importante componente solidario y de compromiso con la comunidad.

Las acreditaciones se realizarán los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14 a 20, en la Expo 2026, stand de FundaME. La organización remarcó que los datos personales solicitados durante la inscripción serán utilizados exclusivamente para los fines previstos, sin ser destinados a usos indebidos o ilegales.