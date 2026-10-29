¿Vuelve el todos contra todos a Primera? Así sería el torneo 2027 que analiza la AFA

La AFA estudia un cambio de fondo en el formato de la Primera División para las temporadas 2027 y 2028 : reemplazar las dos zonas por una tabla única de todos contra todos . La idea, que podría discutirse el próximo jueves en el Comité Ejecutivo , apunta a que ningún club termine el año sin cruzarse con el resto de sus rivales.

Según explicó el periodista Esteban Edul en F12, de ESPN , el esquema contempla 30 fechas : cada equipo jugaría 29 partidos contra todos sus rivales y sumaría uno más frente a su clásico natural o a un emparejamiento asignado. Hoy, con el sistema de zonas, la mitad de los equipos no se enfrenta entre sí durante el año.

El torneo tendría un receso a mitad de año y se dividiría en dos tramos de 15 jornadas , uno por semestre. Los 16 mejores de la tabla general jugarían los playoffs del Apertura en la primera mitad del año, y la misma instancia se repetiría al final de la temporada para definir al campeón del Clausura . Además, se mantendría un título para el equipo que termine primero en la tabla anual .

Como ejemplo, Boca Juniors alternaría las localías durante los dos años y solo repetiría rival en la misma temporada con su emparejamiento, que sería River Plate . La excepción serían los cruces de eliminación directa .

La propuesta mantendría los dos descensos (uno por tabla anual y otro por promedios) y la clasificación a las copas internacionales seguiría basándose en la tabla de 30 fechas , más allá de los campeones. También continuarían el Trofeo de Campeones , la Supercopa Argentina , la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones .

El último torneo de liga con todos contra todos fue en 2024, con 28 clubes: Vélez se consagró campeón tras 27 partidos. Ese año también se jugó una Copa de la Liga con dos zonas y eliminación directa, similar al formato actual, que ganó Estudiantes de La Plata, dirigido por Eduardo Domínguez.

Mientras tanto, el Clausura 2026 define sus cupos

Con el formato de 2027 todavía en discusión, la actual temporada entró en su recta final. Instituto venció 1-0 a Riestra en la fecha 14 del Clausura, se afirmó como líder de su zona y aseguró su lugar en la Copa Sudamericana 2027, aunque aún tiene chances de llegar a la Libertadores.

En la tabla anual, Boca lidera con 57 puntos, seguido por Rosario Central (56) y Vélez (55), los tres hoy en zona de clasificación directa a la Libertadores 2027. Belgrano, campeón del Apertura, ya tiene su plaza asegurada. A esos cupos se sumarán el campeón de la Copa Argentina y el ganador del Clausura.

Además, Boca podría obtener otro cupo si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, y lo mismo ocurriría con Estudiantes si supera a Palmeiras. Si ambos lo consiguen, la cantidad de clubes argentinos en el máximo torneo continental ascendería a ocho.