CONMEBOL rechazó el reclamo de Flamengo y Estudiantes celebró: "Nos vemos el 28, familia"

Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores 2026. La CONMEBOL rechazó este miércoles de manera íntegra el reclamo presentado por Flamengo por la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo durante la semifinal disputada en el Maracaná y desestimó también el pedido de medidas cautelares realizado por el conjunto brasileño.

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Minutos después de conocerse la resolución, el club platense publicó un comunicado oficial para llevar tranquilidad a sus hinchas y cerró el mensaje con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “¡Nos vemos el 28, familia!” . De esta manera, Estudiantes ratificó que estará presente en la definición continental del próximo 28 de noviembre .

La Comisión Disciplinaria resolvió rechazar la protesta de Flamengo vinculada con la presencia de Marcos Rojo en el partido de vuelta de las semifinales. El equipo brasileño sostenía que el defensor había sido incluido de manera irregular y había solicitado que se revisaran las consecuencias deportivas de su participación.

El conflicto había comenzado antes de la revancha. CONMEBOL inicialmente había rechazado la inscripción del exdefensor de Boca y Racing porque su llegada a Estudiantes se produjo después del cierre de la ventana de transferencias. Frente a esa decisión, el club platense recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y consiguió una habilitación provisoria que permitió que Rojo estuviera disponible para el encuentro decisivo.

El defensor finalmente fue titular en el Maracaná. Estudiantes empató 0-0 frente a Flamengo y se impuso en la definición por penales , resultado que le permitió conseguir el boleto para disputar la final de la Libertadores. Después de quedar eliminado, el Mengão formalizó su protesta ante el organismo sudamericano.

Estudiantes respondió con un mensaje contundente

Con la resolución ya conocida, Estudiantes utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia. “El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, comunicó la institución.

El mensaje terminó con una celebración dirigida directamente a los hinchas: “¡Nos vemos el 28, familia!”.

La decisión despejó la principal incertidumbre que se había instalado alrededor de la clasificación del Pincha. Durante los últimos días, desde Flamengo habían insistido con distintas presentaciones reglamentarias para intentar revertir el resultado obtenido dentro de la cancha.

Verón había asegurado que la final no corría riesgo

Horas antes de conocerse el fallo, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, había mostrado tranquilidad sobre el desenlace del conflicto y aseguró que el club había actuado bajo asesoramiento jurídico.

“No corremos riesgo de no poder jugar la final”, afirmó Verón, quien también remarcó que Marcos Rojo había participado de la semifinal después de recibir la habilitación provisoria del TAS.

El dirigente explicó que Estudiantes había analizado previamente cada paso antes de incorporar al defensor a la lista y sostuvo que el club no habría avanzado si sus asesores entendían que existía un riesgo reglamentario para la institución.

Estudiantes ya piensa en la final

Con el reclamo disciplinario de Flamengo rechazado, el conjunto platense puede concentrarse nuevamente en la definición ante Palmeiras, programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La institución también trabaja con CONMEBOL en la organización del viaje y la venta de entradas para sus hinchas. Verón había anticipado que se espera una movilización importante hacia Uruguay para acompañar al equipo en la búsqueda de una nueva Copa Libertadores.