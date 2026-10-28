    • 28 de octubre de 2026 - 09:28

    Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

    La mamá del entrenador de la Selección argentina falleció en la localidad santafesina donde vivía con su esposo. Hacía unos cinco años que atravesaba problemas de salud.

    Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, a los 74 años en Pujato.

    Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, a los 74 años en Pujato.

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    Eulalia Marzetti, madre del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, murió a los 74 años en Pujato, provincia de Santa Fe. El fallecimiento ocurrió el martes y se conoció este miércoles 28 de octubre. Fue confirmado a Radio 2 por fuentes familiares.

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    Marzetti vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni. En esa localidad de poco más de 4.000 habitantes, ubicada a unos 40 kilómetros de Rosario, trabajó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Esta última es conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery, en Funes.

    Según se informó, llevaba unos cinco años enferma. Hasta el momento no trascendieron las causas del deceso. El propio Scaloni había hablado de la situación familiar en una conferencia de prensa en octubre de 2021, tras la victoria ante Perú, cuando dijo que no estaba “para pensar en el Mundial”.

    El vínculo entre madre e hijo había quedado reflejado en una dedicatoria pública. Tras la consagración de Argentina en la Copa América 2021 frente a Brasil, el entrenador expresó: “Se lo quiero dedicar a mi vieja”, quien entonces atravesaba un problema de salud grave.

    De acuerdo con las versiones, Scaloni se encontraba en Buenos Aires y viajaría a su pueblo natal para acompañar a sus seres queridos. El velorio sería de carácter íntimo, reservado a la familia.

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