Scaloni, cerca de renovar con la Selección Argentina: los detalles del contrato y hasta cuándo seguiría

La Selección Argentina está cada vez más cerca de asegurar la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador . Las negociaciones entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el técnico avanzan con optimismo y la intención es cerrar el acuerdo durante la próxima doble fecha FIFA de noviembre , en la que la Albiceleste enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.

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Aunque el propio entrenador reconoció recientemente que todavía no había novedades sobre su futuro, las conversaciones avanzaron y Scaloni estaría próximo a firmar un nuevo contrato para continuar al frente del seleccionado nacional.

El nuevo vínculo sería inicialmente por dos años, con una opción de extenderlo por otros dos, una cláusula que se activaría después de la Copa América 2028. De concretarse esa extensión, el entrenador podría continuar hasta la finalización del Mundial 2030, lo que le permitiría afrontar su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Argentina.

El acuerdo también tendría un componente especial: uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030 se disputará en Argentina, en el marco de las celebraciones por el centenario de la primera Copa del Mundo.

La intención de la AFA es mantener el cuerpo técnico que acompañó a Scaloni durante el ciclo que consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La continuidad de Walter Samuel, otro tema a resolver

Además de la renovación del entrenador, otro de los asuntos que se busca resolver es la continuidad de Walter Samuel como ayudante de campo. Desde el entorno del cuerpo técnico intentan convencerlo de que permanezca en su puesto, aunque el propio Scaloni dejó en claro que respetará su decisión.

“Es indudable que, además de ser importantísimo, es mi amigo. Yo quiero lo mejor para él. Si él quiere tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer”, expresó el entrenador al referirse a la situación de Samuel.

Sin embargo, también reconoció el impacto que tendría una eventual salida: aseguró que tiene las puertas abiertas para continuar, pero advirtió que su ausencia representaría una pérdida importante para el equipo de trabajo.

Un ciclo que podría llegar a los diez años

Scaloni asumió inicialmente como entrenador interino en septiembre de 2018, después de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia. Con el paso del tiempo, consolidó un proyecto que llevó a la Selección Argentina a conquistar títulos y recuperar protagonismo internacional.

Si se concreta la renovación y se activa la extensión prevista hasta 2030, el técnico podría completar doce años al frente de la Albiceleste, desde su llegada en 2018 hasta el final de ese Mundial.

La firma del nuevo contrato marcaría así la continuidad de uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del seleccionado argentino, aunque el acuerdo todavía debe formalizarse.