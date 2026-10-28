Cristiano 2008 le ganó al Messi 2012: cómo funcionó la particular votación por el mejor Balón de Oro de la historia

La eterna comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sumó un nuevo capítulo. El Balón de Oro que el portugués conquistó en 2008 con Manchester United fue elegido por el público como el mejor de todos los tiempos en el B.O.A.T., mientras que la histórica versión de Messi en 2012 terminó en el segundo puesto .

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La propuesta fue diferente al Balón de Oro tradicional. En lugar de periodistas especializados, fueron los propios hinchas quienes participaron mediante una votación online . Además, no se elegía simplemente a un futbolista: cada edición ganadora competía de manera individual. Así, el “Cristiano Ronaldo 2008” podía enfrentarse al “Messi 2012”, al “Messi 2023” o al “Cristiano 2017”.

El nombre B.O.A.T. hace referencia a una elección del Balón de Oro de todos los tiempos . La iniciativa reunió únicamente a futbolistas que habían ganado el galardón en al menos dos oportunidades y permitió comparar las temporadas concretas en las que cada uno había sido premiado.

El mecanismo tuvo una particularidad que generó debate: cada voto costaba un euro . Los usuarios debían ingresar al sitio de la votación, elegir una temporada y completar el pago. No había un límite de participaciones, por lo que una misma persona podía votar varias veces, siempre abonando nuevamente por cada sufragio.

La votación comenzó a principios de octubre y cerró el 27. Como incentivo adicional, entre los participantes se sorteaban entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027.

Marca informó que 5.009 personas votaron más de una vez. De ellas, 44 realizaron entre 10 y 26 votos, otras 300 participaron entre cinco y nueve veces y 4.665 lo hicieron entre dos y cuatro ocasiones.

Por qué ganó el Cristiano Ronaldo de 2008

La versión elegida fue la que marcó la irrupción definitiva de Cristiano Ronaldo en la cima del fútbol mundial. En 2008, todavía con la camiseta del Manchester United, consiguió su primer Balón de Oro después de una temporada en la que ganó la Premier League y la Champions League.

El portugués terminó además como máximo goleador de la liga inglesa con 31 tantos y cerró la temporada con 42 goles entre todas las competencias. Aquella campaña quedó como una de las más recordadas de su primera etapa en Inglaterra y terminó imponiéndose en la votación del B.O.A.T.

La organización no difundió el porcentaje definitivo de cada candidato, aunque durante los últimos días de la votación Cristiano había construido una ventaja amplia sobre el resto. Según los registros, una semana antes del cierre su edición de 2008 concentraba alrededor del 75% de los votos, contra un 9% de Messi 2012 en ese momento.

Messi 2012 terminó segundo

El segundo puesto fue para una de las temporadas más impresionantes de Lionel Messi. Durante 2012, el argentino convirtió 91 goles en 69 partidos durante el año calendario, una marca que todavía permanece como uno de los grandes registros individuales de la historia del fútbol.

Aquella versión de Messi consiguió así el segundo lugar del ranking general. El dominio de ambos futbolistas fue contundente: Cristiano y Messi ocuparon los primeros 12 lugares de la clasificación, alternando distintas ediciones de sus Balones de Oro. Recién en el puesto 13 apareció otro nombre, Ronaldo Nazário por su premio de 2002.

Entre los primeros puestos también quedaron el Cristiano Ronaldo de 2017, el Messi de 2023, Cristiano 2016 y 2014, Messi 2015, Cristiano 2013 y distintas versiones del argentino correspondientes a 2011, 2009, 2019 y 2021.

Quiénes podían participar del ranking

La elección incluyó a diez leyendas que consiguieron el Balón de Oro al menos dos veces:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Ronaldo Nazário

Marco van Basten

Michel Platini

Karl-Heinz Rummenigge

Kevin Keegan

Franz Beckenbauer

Johan Cruyff

Alfredo Di Stéfano

Cada una de sus conquistas competía como una opción diferente, por eso Messi aparecía ocho veces en la votación y Cristiano Ronaldo cinco.

El B.O.A.T. no debe confundirse con el Balón de Oro tradicional, cuyo ganador se define mediante el voto de periodistas, ni con el Súper Balón de Oro que France Football entregó a Alfredo Di Stéfano en 1989. Según explicó TN, esta iniciativa funcionó como una encuesta pública especial y no implicó la entrega de un nuevo trofeo oficial al ganador.

El resultado dejó finalmente al Cristiano Ronaldo de 2008 en lo más alto, seguido por el Lionel Messi de 2012, en otra comparación que volvió a enfrentar a las dos figuras que dominaron durante más de una década el Balón de Oro.