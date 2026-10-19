    • 19 de octubre de 2026 - 16:28

    Cristiano Ronaldo fue suspendido por 30 días y deberá pagar una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal

    El delantero de 41 años se fue después de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus. Según su versión, el DT lo hizo calentar durante media hora y después no lo puso en el partido ante Noruega.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cristiano Ronaldo recibió una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal sin autorización. La medida fue anunciada este lunes por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) luego del conflicto que el delantero mantuvo con el entrenador Jorge Jesus.

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    Todo ocurrió el 30 de septiembre, cuando el futbolista dejó de manera abrupta la concentración del seleccionado. La decisión llegó después de su malestar por no haber ingresado en el partido ante Noruega, disputado en Oslo el 27 de septiembre, que terminó con una derrota de Portugal por 2-1.

    El motivo del enojo de Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus

    El delantero contó que el conflicto empezó cuando el entrenador lo hizo calentar durante aproximadamente media hora, pero luego no lo mandó a la cancha.

    La decisión generó un fuerte desacuerdo entre Ronaldo y el cuerpo técnico, que terminó con la salida del jugador de la concentración. La Federación Portuguesa de Fútbol resolvió sancionarlo tanto en el plano deportivo como en el económico.

    La suspensión por 30 días y la multa de 255 euros fueron comunicadas de manera oficial por el organismo disciplinario, aunque el alcance deportivo concreto de la medida dependerá de las competiciones y los partidos en los que resulte aplicable.

    A sus 41 años, Ronaldo es una de las principales figuras del fútbol portugués. La sanción suma un nuevo capítulo de tensión en su relación con el cuerpo técnico, en medio de las expectativas que genera cada convocatoria del máximo referente del seleccionado.

    Cuándo volvería a jugar Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

    El delantero estará disponible para los próximos partidos de Portugal ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17. De esta manera, podría regresar al equipo nacional después de la sanción que recibió por abandonar la concentración.

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