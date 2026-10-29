    • 29 de octubre de 2026 - 07:01

    Platense eliminó por penales a Atlético Tucumán y jugará su primera final de Copa Argentina

    El Calamar igualó 1-1 en Salta, ganó 5-4 desde los doce pasos y es el primer finalista de la Copa Argentina 2026. Espera por Boca o Banfield.

    Platense.

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    Platense dio un paso histórico: tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, se impuso 5-4 en la definición por penales y se metió en la final de la Copa Argentina. Será la primera vez en sus 121 años de historia que el club de Vicente López dispute el partido decisivo del certamen.

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    El Decano golpeó primero, a los 36 minutos del primer tiempo. Juan Infante escapó por la izquierda y mandó el centro, Renzo Tesuri controló dentro del área y definió cruzado y rasante para el 1-0.

    Platense reaccionó en el complemento y consiguió la igualdad a los 13 minutos, a través de la pelota parada: Nicolás Retamar conectó de cabeza un córner y anotó el 1-1, su cuarto gol con la camiseta del Calamar. Después, ambos equipos cuidaron el resultado, y el cruce, jugado bajo un diluvio, se definió en la tanda de penales.

    Allí no hubo errores durante buena parte de la serie. Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreyra y Lautaro Godoy convirtieron para Tucumán, mientras que Agustín Lagos, Zapiola, Sepúlveda y Vázquez hicieron lo propio por Platense. La clave llegó con el quinto penal tucumano: Juan Pablo Cozzani le atajó el remate a Gabriel Compagnucci, y Guido Mainero selló el 5-4 definitivo.

    Con la eliminación, Atlético Tucumán se quedó sin la chance de volver a una final nacional, algo que no logra desde la Copa Argentina 2017, cuando cayó ante River.

    Platense, que venía de dejar afuera a Estudiantes en cuartos de final, aguarda ahora por el ganador de la otra semifinal, Boca vs. Banfield, que se jugará el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo de Martín Palermo quedó a un solo partido de sumar otro título a su historia reciente.

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