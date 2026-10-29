Platense eliminó por penales a Atlético Tucumán y jugará su primera final de Copa Argentina

El Calamar igualó 1-1 en Salta, ganó 5-4 desde los doce pasos y es el primer finalista de la Copa Argentina 2026. Espera por Boca o Banfield.

Platense dio un paso histórico: tras empatar 1-1 con Atlético Tucumán en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, se impuso 5-4 en la definición por penales y se metió en la final de la Copa Argentina. Será la primera vez en sus 121 años de historia que el club de Vicente López dispute el partido decisivo del certamen.

El Decano golpeó primero, a los 36 minutos del primer tiempo. Juan Infante escapó por la izquierda y mandó el centro, Renzo Tesuri controló dentro del área y definió cruzado y rasante para el 1-0.

Platense reaccionó en el complemento y consiguió la igualdad a los 13 minutos, a través de la pelota parada: Nicolás Retamar conectó de cabeza un córner y anotó el 1-1, su cuarto gol con la camiseta del Calamar. Después, ambos equipos cuidaron el resultado, y el cruce, jugado bajo un diluvio, se definió en la tanda de penales.

Allí no hubo errores durante buena parte de la serie. Alexis Canelo, Rodrigo Granillo, Clever Ferreyra y Lautaro Godoy convirtieron para Tucumán, mientras que Agustín Lagos, Zapiola, Sepúlveda y Vázquez hicieron lo propio por Platense. La clave llegó con el quinto penal tucumano: Juan Pablo Cozzani le atajó el remate a Gabriel Compagnucci, y Guido Mainero selló el 5-4 definitivo.

Con la eliminación, Atlético Tucumán se quedó sin la chance de volver a una final nacional, algo que no logra desde la Copa Argentina 2017, cuando cayó ante River.