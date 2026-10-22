Vuelve la Promoción al fútbol argentino después de 15 años: cómo será el nuevo sistema

Una fórmula histórica volverá al fútbol argentino después de 15 años. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió este jueves reinstaurar la Promoción , el sistema que enfrenta a equipos que intentan conservar la categoría con otros que buscan ascender. El cambio comenzará a aplicarse desde la temporada 2027 y tendrá impacto directo en buena parte del Ascenso.

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La decisión fue tomada durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y representa una modificación importante en los mecanismos de ascensos y descensos. Sin embargo, habrá una diferencia sustancial respecto de la etapa anterior: la Liga Profesional no formará parte del sistema , por lo que ningún equipo de Primera División deberá disputar una Promoción para evitar el descenso frente a un conjunto de la Primera Nacional.

La principal modificación aparecerá en la segunda categoría. Según el esquema previsto por la AFA, los dos últimos equipos de cada zona de la Primera Nacional descenderán directamente , mientras que los conjuntos ubicados inmediatamente por encima tendrán una oportunidad adicional para conservar su lugar.

En ese punto entrará en juego la Promoción. La organización distinguirá nuevamente entre clubes directamente e indirectamente afiliados a la AFA:

El cambio agrega así dos cruces de máxima tensión al cierre de la temporada, con equipos de la Primera Nacional obligados a defender su plaza frente a rivales que llegarán desde las categorías inmediatamente inferiores.

De esta manera, habrá equipos que podrán ascender a la Primera Nacional mediante una serie de Promoción , además de los lugares que se definan por los mecanismos habituales.

El antepenúltimo entre los indirectamente afiliados jugará frente a un representante del Federal A .

El antepenúltimo entre los directamente afiliados deberá enfrentar a un equipo proveniente de la Primera B .

También habrá cambios en la Primera B y la Primera C

El regreso no quedará limitado a la Primera Nacional. La Primera B y la Primera C también tendrán Promociones tanto por el ascenso como por el descenso, que se sumarán a los movimientos directos establecidos en cada campeonato.

Los reglamentos específicos de la próxima temporada deberán terminar de establecer cuestiones como los criterios de clasificación, los cruces y las ventajas deportivas. La decisión general, sin embargo, ya fue adoptada: la Promoción volverá a formar parte de la estructura del Ascenso argentino.

Un sistema que dejó partidos históricos

Las Promociones tuvieron una fuerte presencia en el fútbol argentino entre las temporadas 1999/2000 y 2011/12. En aquel formato se disputaban series de ida y vuelta, primero en la cancha del equipo que buscaba ascender y luego en el estadio del conjunto que intentaba conservar la categoría.

Además, el club proveniente de la división superior contaba entonces con ventaja deportiva ante una igualdad en el resultado global, una característica que convirtió a aquellas definiciones en algunos de los partidos más recordados y dramáticos de cada temporada.

Entre los antecedentes más conocidos aparecen la permanencia de Racing frente a Belgrano en 2008 y la de San Lorenzo ante Instituto en 2012. El caso que quedó marcado en la historia fue el de River frente a Belgrano en 2011: el conjunto cordobés ganó la serie y provocó el primer descenso del Millonario a la segunda categoría.

Quince años después de su desaparición, la AFA decidió recuperar aquel mecanismo. La diferencia es que, esta vez, la frontera estará en la Primera Nacional: la Promoción regresará al Ascenso, pero no será utilizada para definir lugares entre la segunda categoría y la Liga Profesional.