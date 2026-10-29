River Plate no irá a la conferencia previa al Superclásico y suma tensión al vínculo con la AFA

La Liga Profesional emitió un comunicado en el que anunció la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico entre los capitanes de Boca Juniors y River Plate. Según informó la entidad, fue el Millonario el que desistió de participar en el evento.

La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: todos contra todos y River fue el único que votó en contra

Polémica por el nuevo formato de la Liga: Estudiantes aclaró que no votó a favor y respaldó a River

“Con el Superclásico en el horizonte del Torneo Clausura 2026, el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario. Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento”, indicó la Liga Profesional en el comienzo de su escrito.

Además, agregó: “Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones”.

“En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por el lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto”, agregó.

El duelo será este domingo en la Bombonera, en un cotejo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize llega como líder de la Tabla Anual con 57 y el elenco de Núñez cosecha 52. En la Zona A, el elenco de la Ribera marcha tercero con 27 unidades, mientras que los dirigidos por Leonardo Ponzio ostentan 23 en la Zona B. Por ello, este Superclásico se perfila como clave para las aspiraciones de ambos elencos.

Por otro lado, la entidad profundizó los detalles que llevaron a la suspensión de la conferencia: “Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios”.

“Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”, concluyó.

El comunicado llegó horas después de que el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, cuestionara el nuevo formato del campeonato de fútbol argentino aprobado para 2027, tras ser el único club que votó en contra en el Comité Ejecutivo (Estudiantes, sin derecho a voto, acompañó la misma postura). Según Di Carlo, el cambio es “cosmético” y “no resuelve el problema de fondo”, aunque reconoció que implica una leve mejora.

El dirigente negó que River haya propuesto diez descensos directos a la Primera Nacional, una versión que había circulado tras declaraciones del presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina. Aclaró que la entidad solo planteó un torneo de 20 equipos y que ningún club apoyó la moción de los diez descensos masivos. También desmintió que la delegación de River se haya retirado antes del cierre de la reunión.

Di Carlo remarcó el acompañamiento de Estudiantes en su postura y adelantó que trabajan en un documento conjunto para avanzar de manera gradual hacia un formato de competencia “más normal”.

Consultado por el arbitraje de Nicolás Ramírez en partidos recientes de River, evitó la crítica directa y trasladó la responsabilidad a la conducción de la AFA y a su presidente, en referencia a la transparencia de la competencia.

Sobre el plantel, describió un clima de apoyo al cuerpo técnico interino encabezado por Leonardo Ponzio, con la presencia de glorias del club previo al Superclásico ante Boca Juniors. Reafirmó que la conducción técnica actual es transitoria y que el balance se realizará al final de la temporada, con el foco puesto en el partido del domingo.

Finalmente, defendió la gestión institucional actual, con 13 años de trayectoria en la dirigencia, y aseguró que el club mantiene una postura de “guardia alta” desde hace más de una década para sostener el nivel competitivo del primer equipo.