UPCN arrancó la Superliga de vóley con un contundente triunfo ante Ferro

El equipo sanjuanino se impuso por 3-0 en su debut en el Tour 1, que se disputa en Monteros, Tucumán. León Meier fue el máximo anotador del encuentro con 12 puntos.

UPCN San Juan Vóley tuvo un debut contundente en la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este jueves, el conjunto sanjuanino derrotó por 3-0 a Ferro Carril Oeste, con parciales de 26-24, 25-13 y 25-15, en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán, donde se desarrolla el primer tour de la competencia. De esta manera, sumó sus primeros tres puntos y comenzó con buenas sensaciones el camino hacia la defensa del título.

El arranque del encuentro fue parejo y exigió al equipo dirigido por Fabián Armoa, que recién pudo cerrar el primer set en los puntos decisivos. UPCN se impuso por 26-24 y consiguió una ventaja que le permitió afrontar con mayor tranquilidad el resto del partido.

A partir del segundo parcial, el conjunto sanjuanino mostró otra contundencia. Mejoró su funcionamiento colectivo, se hizo fuerte en el bloqueo y encontró respuestas en ataque para marcar diferencias ante un Ferro que no logró sostener el ritmo. El segundo set terminó 25-13 y el tercero, 25-15, para sellar la victoria en sets corridos.

Una de las figuras del encuentro fue León Meier, quien terminó como máximo anotador con 12 puntos, producto de ocho ataques y cuatro bloqueos. Su aporte fue importante en un equipo que mostró solidez en su primera presentación oficial de la temporada.

Con este resultado, UPCN sumó sus primeros tres puntos en la Superliga y ahora tendrá un nuevo desafío en el Tour 1. El próximo partido será este sábado, desde las 11, frente a San Lorenzo, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. El encuentro se podrá seguir por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.